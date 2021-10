Splitski prometni kaos: Administracija i groteskna javna nabava usporavaju obnovu najprometnijih točaka u državi, posao koče serijski žalitelji poput frizerskih salona!

Državne ceste u Splitu i oko njega službeno su najopterećenije u Hrvatskoj - pokazao je izvještaj o brojanju prometa Hrvatskih cesta za 2020. godinu. Ista situacija, doduše s još višim brojkama, bila je i u pretpandemijskoj 2019. godini: Tri najprometnije točke u državi su Stobreč na jugu Splita, Solin na sjeveru i Dračevac na prilazu iz smjera autoceste. Njima dnevno prođe čak i više vozila nego kroz čvor pored Zagreba

Hrvatske ceste (HC) u proteklih nekoliko godina pokrenule su niz manjih ili većih projekata kojima bi se raspetljali prometni čvorovi i barem donekle ublažile gužve na splitskom području, no tada su na scenu stupili administracija i groteskan sustav javne nabave u Hrvatskoj, pa se proces otegao sve do danas. Jedna manja investicija pokrenuta je prošlog tjedna, a za nekoliko nešto većih to se očekuje u idućim mjesecima, najvjerojatnije početkom iduće godine.

Svi natječaji su naime napokon završeni. U jednome - za izradu dokumentacije dijela brze ceste između Splita i Omiša - procedura je trajala nevjerojatnih 19 mjeseci. U drugome, za izgradnju rotora na lokaciji Mravinci, otvaranje ponuda pristiglih na natječaj odgađano je rekordnih dvanaest puta, svaka dva tjedna i svaki put doslovno u posljednji trenutak. Kada se i izabere izvođač, postupak zapne na beskrajnim žalbama i odgodama na izbor nadzora radova, zbog čega oni svejedno ne mogu započeti.