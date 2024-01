Ivošević pušten iz policije: Nek Ministarstvu kulture ovo ne pada na pamet!

'Policijski službenici obavili su razgovor sa svim osobama te poduzeli mjere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja. U konkretnom nije utvrđeno postojanje sumnje da su ostvarili obilježja prekršaja te su osobe puštene', izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Bojan Ivošević se oglasio i nakon izlaska iz policije.

'Radi se o čovjeku koji je kad je shvatio da je napravio prekršaj pokušao zamutiti vodu tako da počne izmišljavati optužbe na moj račun i eto. Ja ga samo pozivam ako on smatra da to stablo nije zaštićeno, da on može graditi, neka ga ne dira, neka zatraži lokacijsku dozvolu pa će vidjeti hoće li mu to biti uvjet u lokacijskoj dozvoli'', kazao je Ivošević za Dnevnik Nove TV.

'Isto tako pozivam Ministarstvo kulture i medija i konzervatorski odjel u Splitu da im ne padne na pamet da pod krinkom arheološkog iskapanja traže uklanjanje i ovog zadnjeg preostalog zaštićenog stabla', dodao je Ivošević.