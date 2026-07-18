Splitska zračna i trajektna luka ovog vikenda očekuju 121 tisuća putnika

"Danas i sutra u splitskoj zračnoj luci, prema najavama avioprijevoznika, očekujemo slijetanje i uzlijetanje 202 zrakoplova koji će prevesti oko 56 tisuća putnika, a budući da se nalazimo pred vrhuncem turističke sezone promet putnika će se u idućih nekoliko vikenda još povećavati", rekao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.

Po njegovim riječima, zrakoplovi u splitsku zračnu luku dovoze turiste iz 85 destinacija iz 26 zemalja.

Koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja Jelena Ivulić očekuje da će ovog vikenda kroz splitsku trajektnu luku prometovati prema srednjedalmatinskim otocima oko 65 tisuća putnika i 14.500 vozila.

"Zbog povećanog broja putnika danas su u splitskoj trajektnoj luci bile gužve, a uveli smo jednu dodatnu liniju prema Supetru na Braču," rekla je Ivulić.

Bude li potrebno, dodala je, spremni smo uvesti još dodatnih trajektnih linija prema otocima.