KOTARSKI IZBORI

Svi protiv HDZ-a: Marijana Puljak zove SDP, Možemo i nezavisne na zajednički nastup

B. S. / Hina

18.07.2026 u 16:03

Marijana Puljak
Marijana Puljak Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Vodstvo stranke Centar subotu je pozvalo SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ, ocijenivši kako kako HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore.

"Kotarski izbori su prilika da oporba pokaže zajednički cilj - pobjedu nad HDZ-om. Pozivamo SDP, Možemo! i sve nezavisne pojedince koji se žele pridružiti borbi da na ove izbore izađemo zajedno. Pokažimo ozbiljnost i odgovornost prema biračima i gradu“, poručila je u pisanoj izjavi Marijana Puljak, predsjednica Centra, saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica.

Smatra kako je vrijeme da se nauči iz grešaka i da se prestanu ignorirati jasna upozorenja. „HDZ danas vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore, a u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a“, kazala je gradska vijećnica, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, kojem nije spomenula ime, a koji je u ljeto prošle godine istupio iz SDP-a i prešao u nezavisnog gradskog vijećnika zbog neslaganja s politikom vodstva te stranke koje je zagovaralo koaliciju SDP-sa strankom Centar.

„Neka to svima bude lekcija koju nećemo ponavljati. Vrijeme je da udružimo znanje, energiju i resurse. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i kvartova!“, poručila je Puljak.

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