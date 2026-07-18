Svi protiv HDZ-a: Marijana Puljak zove SDP, Možemo i nezavisne na zajednički nastup

"Kotarski izbori su prilika da oporba pokaže zajednički cilj - pobjedu nad HDZ-om. Pozivamo SDP, Možemo! i sve nezavisne pojedince koji se žele pridružiti borbi da na ove izbore izađemo zajedno. Pokažimo ozbiljnost i odgovornost prema biračima i gradu“, poručila je u pisanoj izjavi Marijana Puljak, predsjednica Centra, saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica.

Smatra kako je vrijeme da se nauči iz grešaka i da se prestanu ignorirati jasna upozorenja. „HDZ danas vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore, a u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a“, kazala je gradska vijećnica, aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, kojem nije spomenula ime, a koji je u ljeto prošle godine istupio iz SDP-a i prešao u nezavisnog gradskog vijećnika zbog neslaganja s politikom vodstva te stranke koje je zagovaralo koaliciju SDP-sa strankom Centar.

„Neka to svima bude lekcija koju nećemo ponavljati. Vrijeme je da udružimo znanje, energiju i resurse. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i kvartova!“, poručila je Puljak.