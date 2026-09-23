Špika: Je li ministar Ćorić 700.000 umirovljenika proglasio zombijima?

Špika pritom tvrdi da će korist imati samo oni koji porez na mirovinu trenutačno plaćaju, dok oko 700 tisuća umirovljenika s mirovinama nižima od 600 eura, prema njegovim navodima, od ukidanja poreza neće dobiti ništa.

Vlada je najavila da bi od 1. siječnja 2027. mirovine trebale biti potpuno oslobođene poreza na dohodak .

'U koju skupinu spada oko 700.000 umirovljenika s mirovinama nižim od 600 eura koji ukidanjem poreza neće dobiti ni euro veću mirovinu, ako su oni s većim mirovinama 'najranjivija skupina' umirovljenika? Je li onih 700.000 Ćorić već otpisao ili ih proglasio umrlima ili zombijima?' poručio je Špika.

Vlada, podsjetimo, predlaže da od početka 2027. poreza na mirovine budu oslobođeni svi umirovljenici, a prema Vladinim podacima riječ je o oko 541 tisući umirovljenika s mirovinama do 5000 eura.

'To nije sustavna mirovinska politika'

Predsjednik BUZ-a upozorio je i na položaj ljudi s najnižim mirovinama. Naveo je da je oko 40 posto starijih osoba u Hrvatskoj u riziku od siromaštva te kritizirao Vladin odgovor na njihove probleme.

Osvrnuo se i na poruku ministra da će se o dodatnim mjerama za umirovljenike voditi računa ako za njih bude prostora u državnom proračunu.

'Umirovljenici još uvijek trebaju čekati da se u državnoj blagajni slučajno pronađe nešto i za njih? To nije sustavna mirovinska politika, to je političko generiranje siromaštva i upravljanje njime kroz PR poruke', poručio je Špika.

Istaknuo je da ukidanje poreza može biti korisno onima koji ga plaćaju, ali smatra da se takva mjera ne bi trebala predstavljati kao rješenje za sve umirovljenike.

Kritizirao i Vladine mjere protiv inflacije

Špika se osvrnuo i na Vladine najavljene mjere za suzbijanje inflacije. Smatra da porezne i administrativne intervencije same po sebi neće riješiti problem bez snažnijeg rasta domaće proizvodnje, posebice u industriji i proizvodnji hrane.

'Inflacija se ne pobjeđuje PR parolama, niti se hrana, energija i industrijski proizvodi proizvode na konferencijama za medije', naveo je.

Prema njegovu stavu, umirovljenicima su potrebne mirovine koje prate rast plaća i troškova života, uz dugoročnu gospodarsku politiku koja bi povećala domaću proizvodnju.

'Umirovljenicima ne trebaju milostinja, političke parole ni obećanja 'ako bude prostora'', zaključio je Špika.