AUTOMOBILSKI BUNT

Hrvati spasili cijene goriva, a Portugalci izašli na ceste: 'Obitelji ovo ne mogu izdržati'

Ivor Kruljac

07.09.2026 u 22:28

Prosvjed u Portugalu zbog poskupljenja goriva
Prosvjed u Portugalu zbog poskupljenja goriva Izvor: Društvene mreže / Autor: Ruben José Marques / Facebook
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Oko 60 do 100 vozila je danas trubilo u sklopu prosvjeda poskupljenja goriva u Portugalu, jedno od najvećih u cijeloj Europi. Nekoliko zemalja sada razmatra izvanredni porez na dobit naftnih kompanija

Na telefonskoj sjednici Vlade u ponedjeljak, dodatno su smanjene trošarine i premije čime je spriječen snažni rast benzina i dizela koji je mogao zahvatiti Hrvatsku zbog poskupljenja nafte i derivata na svjetskim tržištima.

Međutim, to nije situacija u Portugalu, gdje su krenuli prosvjedi zbog skupljih cijena goriva. Kako piše Lina Ferreira za Euronews, vozači su u jutarnjim satima ponedjeljka organizirali masovno trubljenje na Mostu 25. travnja koji povezuje glavni grad Lisabon s gradom Almada, a istovremeno je bio u tijeku i spori marš prema rafineriji Galp koji se organizirao putem WhatsAppa i društvenih mreža.

'Dosta je poskupljenja goriva', 'obitelji ovo više ne mogu izdržati', neki su od transparenata koji su se vidjeli u prosvjednoj koloni koja je brojala između 60 i 100 vozila ukrašenih portugalskim zastavama.

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Pismo irskom ministru financija

Prema projekcija ACP-a, portugalske verzije HAK, dizel je poskupio za 15, a benzin za 12 centi odnosno za 2,169 te 2,142 eura po litri za spomenuta goriva. Posrijedi je najveće poskupljenje dizela u povijesti Portugala te najveće poskupljenje benzina otkako je krenuo rat u Ukrajini. K tome, sam Portugal je među zemljama s najvećim poskupljenjem goriva u cijeloj Europi.

Maria da Graça Carvalho, portugalska ministrica okoliša i energetike, na konferenciji za medije je navela da je poskupljenje u skladu sa situacijom u ostaku Europe, povlačeći paralele s Francuskom, ali navodeći da je Španjolska iznimka. Predstavila je i mjere kao što su potpore poljoprivrednom i društvenom sektoru, te uz navode da vlada ne profitira od ove krize.

Također, Euronews ističe da je sada na stolu i izvanredni porez na profite naftnih kompanija. Uz Portugal, ministri Njemačke, Italije, Austrije, Poljske i Španjolske su pisale irskom financijskom ministru da žele o tom porezu razgovarati na idućem sastanku ministara europske unije koji bi se trebao dogoditi 18. i 19. rujna u Irskoj u sklopu rotirajućeg predsjedništva Europske unije.

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