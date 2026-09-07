Hrvati spasili cijene goriva, a Portugalci izašli na ceste: 'Obitelji ovo ne mogu izdržati'

Na telefonskoj sjednici Vlade u ponedjeljak, dodatno su smanjene trošarine i premije čime je spriječen snažni rast benzina i dizela koji je mogao zahvatiti Hrvatsku zbog poskupljenja nafte i derivata na svjetskim tržištima.

Međutim, to nije situacija u Portugalu, gdje su krenuli prosvjedi zbog skupljih cijena goriva. Kako piše Lina Ferreira za Euronews, vozači su u jutarnjim satima ponedjeljka organizirali masovno trubljenje na Mostu 25. travnja koji povezuje glavni grad Lisabon s gradom Almada, a istovremeno je bio u tijeku i spori marš prema rafineriji Galp koji se organizirao putem WhatsAppa i društvenih mreža.

'Dosta je poskupljenja goriva', 'obitelji ovo više ne mogu izdržati', neki su od transparenata koji su se vidjeli u prosvjednoj koloni koja je brojala između 60 i 100 vozila ukrašenih portugalskim zastavama.