PORAZNI PODACI

Hrvatski umirovljenici među najugroženijima u EU-u: Čak 40 posto u riziku od siromaštva

L. Š.

23.09.2026 u 06:55

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Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Sabine van Erp / Pixabay
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Oko 40 posto hrvatskih umirovljenika starijih od 65 godina živi u riziku od siromaštva, pokazuju podaci Eurostata koje u prilogu za Dnevnik Nove TV donosi reporter Roko Kalafatić. Veći udio imaju jedino Latvija i Litva, dok prosjek Europske unije iznosi 19 posto

U Sloveniji je u riziku od siromaštva 27 posto umirovljenika starijih od 65 godina, a u Norveškoj devet posto, navodi se u prilogu. Melita Čičak, vršiteljica dužnosti ravnateljice Uprave za mirovinski sustav, upozorila je u razgovoru za Dnevnik Nove TV na razliku u duljini radnog staža između Hrvatske i drugih zemalja.

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'Sve ove zemlje koje su ispred na ovom popisu imaju značajno veći staž, primjerice, u Sloveniji je prosječan staž 38,9 godina, a u Hrvatskoj on iznosi 32 godine', rekla je. Prema podacima koje donosi Kalafatić, prosječna mirovina u Hrvatskoj od 2016. godine porasla je za 113 posto i sada iznosi 764 eura. No rast troškova života opterećuje umirovljenike, koji velik dio primanja izdvajaju za osnovne potrebe.

'Inflacija uvijek prije dođe umirovljenicima. Znamo da su nažalost socijalna kategorija i da najveći dio troše na zdravlje, režije, na lijekove', rekao je ekonomist Petar Vušković.

U prilogu se upozorava i na rast cijena grijanja i goriva, koji dodatno pritišće umirovljenike. Govoreći o duljem ostanku u svijetu rada, Čičak je istaknula: 'Mi se nismo odlučili za dizanje dobi za ostvarivanje prava na mirovinu kao druge zemlje, nego kroz druge mehanizme potičemo na dulji ostanak u svijetu rada.'

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