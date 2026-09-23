Hrvatski umirovljenici među najugroženijima u EU-u: Čak 40 posto u riziku od siromaštva

U Sloveniji je u riziku od siromaštva 27 posto umirovljenika starijih od 65 godina, a u Norveškoj devet posto, navodi se u prilogu. Melita Čičak , vršiteljica dužnosti ravnateljice Uprave za mirovinski sustav, upozorila je u razgovoru za Dnevnik Nove TV na razliku u duljini radnog staža između Hrvatske i drugih zemalja.

'Sve ove zemlje koje su ispred na ovom popisu imaju značajno veći staž, primjerice, u Sloveniji je prosječan staž 38,9 godina, a u Hrvatskoj on iznosi 32 godine', rekla je. Prema podacima koje donosi Kalafatić, prosječna mirovina u Hrvatskoj od 2016. godine porasla je za 113 posto i sada iznosi 764 eura. No rast troškova života opterećuje umirovljenike, koji velik dio primanja izdvajaju za osnovne potrebe.

'Inflacija uvijek prije dođe umirovljenicima. Znamo da su nažalost socijalna kategorija i da najveći dio troše na zdravlje, režije, na lijekove', rekao je ekonomist Petar Vušković.

U prilogu se upozorava i na rast cijena grijanja i goriva, koji dodatno pritišće umirovljenike. Govoreći o duljem ostanku u svijetu rada, Čičak je istaknula: 'Mi se nismo odlučili za dizanje dobi za ostvarivanje prava na mirovinu kao druge zemlje, nego kroz druge mehanizme potičemo na dulji ostanak u svijetu rada.'