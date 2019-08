Špica sezone se primiče kraju, u Splitu više odlazaka nego dolazaka

U splitskoj trajektnoj i zračnoj luci ovog se vikenda bilježi veći broj turističkih odlazaka, no dolazaka što su prvi znaci jenjavanja špice ovogodišnje turističke sezone na srednjodalmatinskom području i otocima

Melvan kaže i kako je do sredine kolovoza promet u splitskoj zračnoj luci povećan za oko 150.000 putnika u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

I u zračnoj luci više odlazaka I u splitskoj zračnoj luci primjetan je veći broj odlazaka, no dolazaka turista . 'U subotu će sletjeti i uzletjeti 115 zrakoplova s oko 30.00 putnika od kojih njih oko 16.000 odlazi, a 14.000 dolazi,' rekao je Mate Melvan, voditelj Službe za prihvat i otpremu u splitskoj zračnoj luci. Po njegovim riječima, u prva dva tjedna kolovoza za oko 4 posto povećao se broj putnika kroz splitsku zračnu luku u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

'Ove je godine kroz splitsku zračnu luku do sada prometovalo oko 2,2 milijuna putnika, a do kraj godine očekuje ih se još oko 1,1 milijuna,' kazao je Melvan. I na splitskom autobusnom kolodvoru u subotu je više putnika u odlasku no u dolasku.

'Tijekom subote kroz splitski autobusni kolodvor proći će oko 400 autobusa, povećali smo broj autobusnih linija prema Zagrebu zbog povećanog broja povratnika s godišnjeg odmora' rekao je ravnatelj Autobusnog kolodvora u Splitu Mate Jujnović.