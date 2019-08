Apel iz splitskog KBC-a: Nedostaje nam svih krvnih grupa

Iz Kliničkog bolničkog centra Split upozorili su u petak kako im nedostaje krvi svih krvnih grupa te su pozvali građane da se odazovu akciji dobrovoljnog darivanja

"Zavod za transfuzijsku medicinu danas će, umjesto do 15.30, raditi produljeno do 18 sati, a iznimno će se zbog toga raditi i sutra od 8 do 16 sati", rekla je Hini voditeljica Zavoda dr. Jela Mratinović Mikulandra.

Građane je pozvala da se odazovu akciji i dođu na adresu Spinčićeva 1.