Spasioci iz Hrvatske u niskom startu: Spremni smo, čekamo poziv s Tajlanda

Jedan od tri hrvatska tima za speleoronilačko spašavanje još uvijek se nalazi u pripravnosti i po potrebi će otputovati na Tajland, u akciju izvlačenja dvanaest dječaka i njihovog trenera zarobljenih u spilji već punih tjedan dana. Spasioci iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) od samog početka drame u kontaktu su s britanskim kolegama na terenu i sada sve ovisi o odluci tajlandskih vlasti, potvrđeno je tportalu

Hrvatska ima tri tima, s troje ljudi u svakom, specijalizirana upravo za ovakve situacije i nakon Francuske i Italije treća je europska država koja je uvela redovite godišnje vježbe na terenu: prije dvije godine jedna je održana na Paklenici, a prošle godine u špiljama u okolici Vrgorca. Malo je poznato to da je upravo u našoj državi sjedište Europske speleospasilačke asocijacije (ECRA) i da je na čelu te organizacije Dinko Novosel, inače član HGSS-a.

'Naši ljudi vrlo su spremni, aktivni u tim krugovima i sposobni pomoći ukoliko zatreba. Osobno nisam sudjelovao u akcijama ovog tipa, no mogu potvrditi da su one tehnički najzahtjevnije i najkompliciranije. Radi se pod vodom i u zatvorenom prostoru, pa često može doći do gubitka orijentacije', objašnjava za tportal ugledni alpinist i član HGSS-a Stipe Božić.