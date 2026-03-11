Šparoge stigle na tržnice: Cijene su visoke, ali kazna za branje bez dozvole je brutalna

Na gradskim tržnicama pojavila se kraljica proljeća - šparoga. Onima koje su preskupe preskaču tržnice i beru ih sami. No oni koji se odluče za branje ove zdrave namirnice, umjesto kupnje, moraju imati dozvolu za skupljanje nedrvnih šumskih proizvoda koju izdaju Hrvatske šume
Za neke su upravo šparoge prvi vjesnik proljeća. I dok su ih mnogi jedva dočekali na tržnicama, neki ipak zastanu kada vide cijenu, javlja HRT. Cijena ove zdrave namirnice ovisi o sezoni. Ove godine za kilogram šparoga na tržnici treba izdvojiti i do 50 eura. Mnogi će se upravo zbog cijene odlučiti na branje u prirodi. No nije ih lako pronaći. Rastu u kršu i uz zeleno bodljikavo grmlje.
No prije odlaska u šumu treba znati - za branje šparoga na državnom zemljištu potrebna je dozvola Hrvatskih šuma. Besplatna je i može se dobiti online, u samo nekoliko klikova. Kazna za neovlašteno branje može biti veća od 900 eura.