Šparoge stigle na tržnice: Cijene su visoke, ali kazna za branje bez dozvole je brutalna

Za neke su upravo šparoge prvi vjesnik proljeća. I dok su ih mnogi jedva dočekali na tržnicama, neki ipak zastanu kada vide cijenu, javlja HRT. Cijena ove zdrave namirnice ovisi o sezoni. Ove godine za kilogram šparoga na tržnici treba izdvojiti i do 50 eura. Mnogi će se upravo zbog cijene odlučiti na branje u prirodi. No nije ih lako pronaći. Rastu u kršu i uz zeleno bodljikavo grmlje.

No prije odlaska u šumu treba znati - za branje šparoga na državnom zemljištu potrebna je dozvola Hrvatskih šuma. Besplatna je i može se dobiti online, u samo nekoliko klikova. Kazna za neovlašteno branje može biti veća od 900 eura.