Šoltani ogorčeni: Ovdje je bilo pregršt periski, a sada ispuštaju fekalije

Kaos i nered u šoltanskoj uvali Mala Maslinica. Na desetke velikih turističkih brodova uplovi u ovu malu skrivenu uvalu. I tako je baš svaki dan cijelo ljeto.

'Ovo je prekršaj, kupanja plivača izvan područja, uplovljavanje brodova izvan sidrenja, velika sidrenja uništavaju dno', ispričao je Joško Lukin, predsjednik Mjesnog odbora Nečujam za središnji Dnevnik HRT-a.

Otočani kažu da tu dođe po 3000 kupača dnevno te da nitko ne reagira. Ističu kako je ondje bilo 'pregršt periski', a više nema ni jedne.