Šoltani ogorčeni: Ovdje je bilo pregršt periski, a sada ispuštaju fekalije

I.Ba.

25.08.2025 u 20:06

Nečujam, otok Šolta
Nečujam, otok Šolta Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Nekontrolirano sidrenje turističkih brodova, ispuštanje fekalija i smeća veliki su problemi koji zahtijevaju hitno rješenje, smatraju Šoltani koji peticijom i javnim apelom od nadležnih službi traže da spase more i podmorje nekoliko uvala u Nečujmu

Kaos i nered u šoltanskoj uvali Mala Maslinica. Na desetke velikih turističkih brodova uplovi u ovu malu skrivenu uvalu. I tako je baš svaki dan cijelo ljeto.

'Ovo je prekršaj, kupanja plivača izvan područja, uplovljavanje brodova izvan sidrenja, velika sidrenja uništavaju dno', ispričao je Joško Lukin, predsjednik Mjesnog odbora Nečujam za središnji Dnevnik HRT-a.

Otočani kažu da tu dođe po 3000 kupača dnevno te da nitko ne reagira. Ističu kako je ondje bilo 'pregršt periski', a više nema ni jedne.

'Došli smo na poziv građana jedno jutro kada su nam dojavili da je uvala puna mazuta. Tada smo krenuli u traženje rješenja', rekla je Tihana Glavurtić, direktorica komunalnog poduzeća Basilija.

Šoltani su pisali i zvali na sve strane. Reakcija nema, izuzev iz Općine Šolta koja u ovakvim slučajevima nema ovlasti za veće djelovanje. A već mjesecima muče se sa zapošljavanjem pomorskog redara, ali i nedorečenim zakonskim propisima.

Nejasne ovlasti pomorskog dobra

'Ono što je nejasno su ovlasti pomorskog dobra, gdje počinje i završava ovlast pomorskog reda, a počinje kapetanije i obrnuto. Nije dobro da se sve spustilo na jednog dionika, svi mi moramo sudjelovati u ovome od ministra županije i općine do građana', ispričala je Nataša Blagaić, predsjednica Općinskog vijeća Šolta.

Upravo zbog ovakvih situacija Općina Šolta sazvala je izvanrednu tematsku sjednicu za 23. rujna i pozvala sve mjerodavne službe brojnih ministarstva kako bi se uvela jasna pravila te more i obala sačuvali od samovolje pojedinaca.

