Šokantna priča o kiretaži nameće pitanje: Čak i da nije bilo medicinskih propusta, gdje su tu ljudska prava?

Šokantna tvrdnja saborske zastupnice Mosta Ivane Ninčević Lesandrić da su joj u splitskoj bolnici obavili kiretažu bez anestezije iznenadila je jedinu dvojicu sudskih vještaka u Hrvatskoj koji su specijalizirani za ginekologiju i opstetriciju, Miroslava Kopjara i Marija Podgajskog. Oba liječnika decidirano tvrde da je anestezija 'uobičajena i normalna stvar' prilikom takvih zahvata, premda dakako postoje situacije u kojima ona nije moguća ili nužna

'Da izbjegnemo stručnu terminologiju, poslužit ćemo se puno banalnijim primjerom: normalno je da će se za vađenje zuba anestezirati pacijenta i izbjeći nepotrebnu bol, ali s druge strane, ponekad to nije potrebno jer je zub vrlo klimav i može ga se izvaditi gotovo pa rukom. No treba biti iskren i kazati da u nekim hrvatskim općim bolnicama naprosto nije moguće dati anesteziju jer one nemaju dovoljno anesteziologa ili ih nemaju uopće', dodaje dr. Podgajski.

'Ponekad su medicinske okolnosti takve da bi dulje trajalo čekanje na anesteziju nego sam zahvat, ponekad pacijentice stoga same odlučuju ne koristiti je, a ponekad je priroda učinila svoje i kiretaža traje vrlo kratko. Sve ovisi o kliničkoj slici, no da, davanje anestezije jest uobičajena praksa ', kazao je dr. Podgajski za tportal.

'Ne smijemo zaboraviti ni indikacije i kontraindikacije za anesteziju, što je isključivo stručna procjena liječnika, no on je dužan dogovoriti to s pacijenticom kako bi bila psihički i fizički spremna. Svakako je pitanje problema pacijentica na ginekološkim odjelima usko vezano s ljudskim pravima jer povreda digniteta pacijentica u vrlo intimnim stvarima zahtijeva drugačiji pristup, a ne ovakav kakav one svakodnevno iznose. Nemamo svi isti prag boli i toleranciju na bol, pa je prema tome nemoguće točno utvrditi koliko koga boli, a krajnje je neprofesionalno reći da netko izmišlja da ga boli. Nekad je psihička bol i jača od fizičke, ali upravo zdravstveni radnici i jesu tu da budu oko pacijentice i da joj olakšaju traumatične trenutke', kaže Karačić za tportal.