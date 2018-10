Zastupnica Mosta pojasnila zašto je u Saboru odlučila govoriti o svom mučnom slučaju kiretaže bez anestezije

Zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić pojasnila je za HRT, nakon što je danas u Saboru tijekom rasprave o oporbenom prijedlogu za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića iznijela svoje nedavno neugodno iskustvo s hrvatskim zdravstvom, rekavši da je na Hitnoj pomoći završila zbog spontanog pobačaja, gdje su joj kiretažu vršili bez anestezije, zašto je odlučila o tome govoriti javno

'Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji uredno plaća zdravstveno, s punim povjerenjem. Dočekalo me, rekla bih, 15. stoljeće, mislim da je tada bilo puno bolje. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže. Na živo, bez anestezije. Dakle, struganje maternice, unutarnjeg organa, na živo, bez anestezije. To je bilo 30 najmučnijih minuta u mom životu. Ja bih vam svaku sekundu mogla prepričati jer je trajala vječnost.

'To nije bilo samo moja odluka, nego i suprugova, da ja želim o tome javno pričati. Nisam znala hoće li to biti u ovom mandatu, ali danas je bila prilika. Morala sam progovoriti, zbog drugih žena', kazala je Ninčević Lesardić.

To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuće žena koje su potpisale peticiju i koje su to doživjele. To je ponižavanje svake žene koja sada upravo leži na ginekološkom stolu i ponižavanje svake žene koja će u budućnosti nažalost to doživjeti. Što vi mislite, da nije jednoj ženi dovoljna činjenica de je izgubila dijete nakon trećeg mjeseca trudnoće i emocionalni stres, još me moraju na Hitnoj dodatno fizički doslovno iskasapiti i uništiti?', rekla je Ninčević Lesardić.

Za HRT je pojasnila da je na Hitnu došla krvareći, nakon čega su joj rekli da mora na kiretažu.

'Ne znam kako to izgleda, rekla sam 'ok'. Kad sam ušla u prostoriju prvo mi je bilo čudno to što su me svezali. Nisu mi objasnili zašto. Mislila sam da je to za zaštitu, ako se trznem, jer mi je bilo logično da će mi umrtviti taj dio tijela. Bol je bila sve jača i jača, postalo je neizdrživo. Upitala sam dokad će to boljeti i kada će početi djelovati nešto. Rekli su mi da je ovo jedini način na koji to mogu učiniti. Sestre su odbrojavale, držale me za ruku, one su s ljudske strane napravile sve što su mogle', opisala je.

Tek kada je došla kući, u nevjerici što joj se dogodilo, počela je pretraživati po internetu.

'Išla sam vidjeti je li moguće da mi se to dogodilo. Tek tada sam doznala da postoji i peticija, kiretaža bez anestezije, čitala sam o iskustvu neke gospođe, i da je već pisano otvoreno pismo Vladi i ministru, tek tada sam ostala šokirana. Odlučila sam progovoriti o toj temi, jer vidim da nitko od političara ne želi komentirati. A ja sam željela da ministar Kujundžić to čuje, jer to je njegov resor', istaknula je.

Ministar Kujundžić joj je odgovorio da iskreno žali zbog njezina gubitka djeteta te je zatražio medicinsku dokumentaciju kako bi provjerio o čemu se radi. Za peticiju je kazao da nikada o njoj nije čuo. Peticija o kojoj je riječ dostupna je na internetu.