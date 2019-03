SOA rekonstruira što je u Hrvatskoj radio novozelandski ubojica, bivši šef obavještajaca pojasnio što traže

Nakon što je otkriveno da je ubojica iz Christchurcha Brenton Tarrant jedno vrijeme boravio i u Hrvatskoj, u istragu su krenule i hrvatske službe

Kako to izgleda pojasnio je bivši šef SOA-e Dragan Lozančić. 'Svakako da tragovi postoje. Do nekih tragova je lako doći, ako je osoba boravila u nekom smještaju, hotelu, do tog je podatka lako doći. Pogotovo ako je prijelaz granice u pitanju. Međutim, neke druge tragove - s kim je kontaktirao, u kojem trenutku, s kojim grupacijama - to je možda malo teže otkriti, ali tragovi svakako postoje. Moguće je doći i do tih podataka', kazao je Lozančić za Novu TV.