Plenković: Terorist s Novog Zelanda 2016. bio u Hrvatskoj, tada nije bio u fokusu institucija

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je potvrdio da je krajem prosinca 2016. i početkom 2017. godine terorist s Novog Zelanda kratko boravio u Hrvatskoj, ali da do jučer "ta osoba nije bila u fokusu naših institucija". Na upit novinara jesu li istinite informacije da je napadač s Novog Zelanda boravio i u Hrvatskoj, Plenković je odgovorio potvrdno.

"Dobio sam informacije da je to točno, koliko sam vidio, on je boravio u Hrvatskoj krajem prosinca 2016. i početkom 2017. godine. To je ono što u ovom trenutku znamo, to je jedan grozan, gnjusan teroristički čin i mi ga osuđujemo", rekao je premijer nakon subotnjeg prosvjeda u Zagrebu protiv obiteljskog nasilja, kojemu je bio nazočan.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH u subotu je potvrdilo da je napadač na džamije u novozelandskom Christchurchu, Australac Brenton Harrison Tarrant (28), krajem 2016. i početkom 2017. boravio i u Hrvatskoj. "MUP raspolaže saznanjima o kretanju navedene osobe na području Republike Hrvatske tijekom prosinca 2016. i siječnja 2017. godine", potvrdila je Hini glasnogovornica MUP-a Marina Mandić. Pojasnila je da je taj podatak utvrđen uvidom u službene policijske evidencije.