Snijeg se vratio na Platak, a sutra stiže nova promjena vremena: DHMZ izdao upozorenja

Snijeg je ponovno zabijelio područje skijališta na Platku, a prema prognozi DHMZ-a, susnježica ili snijeg mogući su i u najvišim predjelima gorja u utorak.
To ipak nisu prve ovosezonske pahulje na Platku: kamere na Radeševu zabilježile su snijeg još 24. listopada.
DHMZ je za utorak izdao narančasta upozorenja zbog bure za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju, i to do podneva. Poslijepodne će za ta područja vrijediti žuto upozorenje. Žuto upozorenje zbog bure izdano je i za Istarsku županiju ujutro te za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju
U unutrašnjosti će u utorak biti oblačno, mjestimice s kišom, a u najvišem gorju mogući su susnježica i snijeg. Na Jadranu će biti djelomice sunčano, no na krajnjem jugu još su u noći i ujutro mogući kiša i više oblaka.
Puhat će umjeren, povremeno jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu se očekuje umjerena i jaka bura, s olujnim udarima, a podno Velebita u prvom dijelu dana i orkanskim. Temperatura će na kopnu biti od 4 do 9 stupnjeva, u gorju i niža. Na obali, otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jutarnje će se vrijednosti kretati od 8 do 13, a najviše dnevne od 13 do 18 stupnjeva.