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Snijeg se vratio na Platak, a sutra stiže nova promjena vremena: DHMZ izdao upozorenja

I.J.

02.11.2026 u 13:00

Snijeg na Platku
Snijeg na Platku Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL/DHMZ
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Snijeg je ponovno zabijelio područje skijališta na Platku, a prema prognozi DHMZ-a, susnježica ili snijeg mogući su i u najvišim predjelima gorja u utorak.

To ipak nisu prve ovosezonske pahulje na Platku: kamere na Radeševu zabilježile su snijeg još 24. listopada.

Snijeg na Platku
  • Snijeg na Platku
  • Snijeg na Platku
  • Snijeg na Platku
  • Snijeg na Platku
  • Snijeg na Platku
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Snijeg na Platku Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL

DHMZ je za utorak izdao narančasta upozorenja zbog bure za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju, i to do podneva. Poslijepodne će za ta područja vrijediti žuto upozorenje. Žuto upozorenje zbog bure izdano je i za Istarsku županiju ujutro te za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju

U unutrašnjosti će u utorak biti oblačno, mjestimice s kišom, a u najvišem gorju mogući su susnježica i snijeg. Na Jadranu će biti djelomice sunčano, no na krajnjem jugu još su u noći i ujutro mogući kiša i više oblaka.

Vrijeme
Vrijeme Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Puhat će umjeren, povremeno jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu se očekuje umjerena i jaka bura, s olujnim udarima, a podno Velebita u prvom dijelu dana i orkanskim. Temperatura će na kopnu biti od 4 do 9 stupnjeva, u gorju i niža. Na obali, otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jutarnje će se vrijednosti kretati od 8 do 13, a najviše dnevne od 13 do 18 stupnjeva.

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