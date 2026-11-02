Snijeg se vratio na Platak, a sutra stiže nova promjena vremena: DHMZ izdao upozorenja

To ipak nisu prve ovosezonske pahulje na Platku: kamere na Radeševu zabilježile su snijeg još 24. listopada.

DHMZ je za utorak izdao narančasta upozorenja zbog bure za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju, i to do podneva. Poslijepodne će za ta područja vrijediti žuto upozorenje. Žuto upozorenje zbog bure izdano je i za Istarsku županiju ujutro te za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju

U unutrašnjosti će u utorak biti oblačno, mjestimice s kišom, a u najvišem gorju mogući su susnježica i snijeg. Na Jadranu će biti djelomice sunčano, no na krajnjem jugu još su u noći i ujutro mogući kiša i više oblaka.