Kostak završio s privremenim prikrivanjem otpada u Gospiću: Obavili smo primopredaju

U sklopu ugovorenog zahvata provedeni su planiranje i priprema platoa, izvedba sidrenih i obodnih kanala, postavljanje zaštitne geomembrane te zaštita postavljene prekrivke inertnim materijalom, kako bi se smanjio prodor oborinskih voda u tijelo prekrivenog otpada, stoji u priopćenju.

Svi su radovi izvedeni bez nedostataka, u skladu s projektnom dokumentacijom i uputama projektantskog nadzora te pod stalnim stručnim nadzorom i nadzorom nadležnih inspekcijskih tijela. Tijekom izvođenja poštovane su sve propisane mjere zaštite na radu i ostali primjenjivi propisi.