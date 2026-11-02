SVE U ROKU

Kostak završio s privremenim prikrivanjem otpada u Gospiću: Obavili smo primopredaju

I.K./Hina

02.11.2026 u 12:07

Otpad u Gospiću - Ilustracija
Otpad u Gospiću - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Tvrtka Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine priopćila je da je uspješno i u ugovorenom roku završila radove na privremenom prekrivanju zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.

U sklopu ugovorenog zahvata provedeni su planiranje i priprema platoa, izvedba sidrenih i obodnih kanala, postavljanje zaštitne geomembrane te zaštita postavljene prekrivke inertnim materijalom, kako bi se smanjio prodor oborinskih voda u tijelo prekrivenog otpada, stoji u priopćenju.

Svi su radovi izvedeni bez nedostataka, u skladu s projektnom dokumentacijom i uputama projektantskog nadzora te pod stalnim stručnim nadzorom i nadzorom nadležnih inspekcijskih tijela. Tijekom izvođenja poštovane su sve propisane mjere zaštite na radu i ostali primjenjivi propisi.

vezane vijesti

Nakon dovršetka radova obavljena je primopredaja. Time je lokacija pripremljena na način predviđen ovom fazom projekta, do početka buduće konačne sanacije, navodi Kostak.

Tvrtka Kostak, koja je obavljala radove na privremenom prekrivanju 33 tisuće tona ilegalno zakopanog opasnog i neopasanog otpada, odabrana je putem javne nabave, dok je nadzor nad radovima provodila tvrtka Radix ing iz Zadra.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PAD ALTA BANKE

PAD ALTA BANKE

Panika u Crnoj Gori i Makedoniji: Prva tempirana bomba nakon pada Vučića eksplodirala u regiji
nastavlja se suđenje

nastavlja se suđenje

FOTO Mario Mamić stigao na sud: Vidno je mršaviji, ali zubi su u prvom planu
cjelodnevni maraton

cjelodnevni maraton

Politički cirkus u Splitu: HDZ-ovci Puljku ostavili šampanjac i parfeme, oporba žestoko uzvratila

najpopularnije

Još vijesti