LUŽAC

Obljetnica pada Vukovara sve bliže: Danas je pala obrana važnog prigradskog naselja

I.K./Hina

02.11.2026 u 11:19

Vukovar
Vukovar Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomen-križa u vukovarskom naselju Lužac u ponedjeljak je obilježena 35. obljetnica sloma obrane toga prigradskog naselja, u kojem je nakon okupacije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi 1991. ubijeno 69 hrvatskih branitelja i civila.

Počast ubijenima odali su članovi obitelji, rodbine i suborci, državno te izaslanstva Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, kao i braniteljskih i stradalničkih udruga.

Okupacija Lušca smatra se početkom sloma tromjesečne obrane grada, kada su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi izbili na Priljevo i obalu Dunava, čime su razdvojili hrvatske branitelje Vukovara od branitelja gradske četvrti Borovo naselje.

"Najprije su nas gađali topničkim oružjem kako bi pripremili teren za upad što su 2. studenog i učinili. Mi smo se borili i povukli u centar. Držali smo dio, onda sam ja bio ranjen. Borili smo se dok smo imali municije", rekao je Ilija Martić, jedan od zapovjednika obrane Lušca.

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Iznimna hrabrost: 'Nitko nije bio profesionalni vojnik'

Po riječima vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića, hrabrost malobrojnih branitelja Lušca bila je iznimna.

"Nitko od njih nije bio profesionalni vojnik. Bili su to obični ljudi, radnici, poljoprivrednici koji su odlučili uzeti oružje u ruke kako bi obranili svoje domove i obitelji", naveo je Bosančić.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček kazao je kako je pad Lušca najavio slom obrane Vukovara.

"Srbočetnički agresor izbio je na obale Dunava presjekavši obranu grada na dva dijela i bio je to ogroman udarac koji je najavio slom obrane Vukovara", kazao je Pavliček.

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