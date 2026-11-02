Obljetnica pada Vukovara sve bliže: Danas je pala obrana važnog prigradskog naselja

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomen-križa u vukovarskom naselju Lužac u ponedjeljak je obilježena 35. obljetnica sloma obrane toga prigradskog naselja, u kojem je nakon okupacije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi 1991. ubijeno 69 hrvatskih branitelja i civila.
Počast ubijenima odali su članovi obitelji, rodbine i suborci, državno te izaslanstva Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, kao i braniteljskih i stradalničkih udruga.
Okupacija Lušca smatra se početkom sloma tromjesečne obrane grada, kada su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi izbili na Priljevo i obalu Dunava, čime su razdvojili hrvatske branitelje Vukovara od branitelja gradske četvrti Borovo naselje.
"Najprije su nas gađali topničkim oružjem kako bi pripremili teren za upad što su 2. studenog i učinili. Mi smo se borili i povukli u centar. Držali smo dio, onda sam ja bio ranjen. Borili smo se dok smo imali municije", rekao je Ilija Martić, jedan od zapovjednika obrane Lušca.
Iznimna hrabrost: 'Nitko nije bio profesionalni vojnik'
Po riječima vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića, hrabrost malobrojnih branitelja Lušca bila je iznimna.
"Nitko od njih nije bio profesionalni vojnik. Bili su to obični ljudi, radnici, poljoprivrednici koji su odlučili uzeti oružje u ruke kako bi obranili svoje domove i obitelji", naveo je Bosančić.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček kazao je kako je pad Lušca najavio slom obrane Vukovara.
"Srbočetnički agresor izbio je na obale Dunava presjekavši obranu grada na dva dijela i bio je to ogroman udarac koji je najavio slom obrane Vukovara", kazao je Pavliček.