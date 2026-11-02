Obljetnica pada Vukovara sve bliže: Danas je pala obrana važnog prigradskog naselja

Počast ubijenima odali su članovi obitelji, rodbine i suborci, državno te izaslanstva Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, kao i braniteljskih i stradalničkih udruga.

Okupacija Lušca smatra se početkom sloma tromjesečne obrane grada, kada su pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi izbili na Priljevo i obalu Dunava, čime su razdvojili hrvatske branitelje Vukovara od branitelja gradske četvrti Borovo naselje.

"Najprije su nas gađali topničkim oružjem kako bi pripremili teren za upad što su 2. studenog i učinili. Mi smo se borili i povukli u centar. Držali smo dio, onda sam ja bio ranjen. Borili smo se dok smo imali municije", rekao je Ilija Martić, jedan od zapovjednika obrane Lušca.