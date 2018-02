Snijeg nošen burom dolazi i na obalu dok će u unutrašnjosti podebljati pokrivač

U petak će zima nastaviti pokazivati zube. Bit će oblačno s oborinama i osobito na sjevernom Jadranu vjetrovito. U unutrašnjosti će padati snijeg, na krajnjem istoku moguća je kiša koja se ledi na tlu

Snijeg će biti izraženiji i obilniji u noći i osobito ujutro, u središnjim i gorskim krajevima, gdje će novi snježni pokrivač mjestimice biti i deblji. Na Jadranu uglavnom kiša, češće prijepodne, a malo snijega nošenog burom može pasti na sjevernom dijelu.

Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim i orkanskim udarima, u južnoj Dalmaciji jugo. Temperatura zraka na kopnu uglavnom od -3 do 2, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije malo viša. Na sjevernom dijelu Jadrana od 4 do 9, a na južnom od 9 do 14 °C.