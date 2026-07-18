od sredine dana

Opet nevrijeme: Stižu vjetar i pljuskovi s grmljavinom

Bi. S.

18.07.2026 u 07:55

Nevrijeme
Nevrijeme Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic
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U većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme, glasi prognoza za subotu

U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C, donosi Državni hidrometeorološki zavod.

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U nedjelju promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana moguće i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C.

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Nevrijeme u Zagrebu Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr

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