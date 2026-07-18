Opet nevrijeme: Stižu vjetar i pljuskovi s grmljavinom

U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C, donosi Državni hidrometeorološki zavod .

U nedjelju promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. U Dalmaciji većinom sunčano i vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana moguće i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 16 i 21, na moru 21 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 °C.