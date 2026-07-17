Narančasti meteoalarm! Vrućina se vratila, ali bit će nestabilno - Prijeti i neverin

Nakon četvrtka obilježenog lokalnim pljuskovima i nevremenom, petak donosi toplije i stabilnije vrijeme

Vlažan zrak premješta se sjevernije od Hrvatske, dok sa jugozapada pristiže vrlo topao zrak pa će temperatura osjetno porasti. DHMZ je zato za obalne krajeve izdao upozorenja na toplinski val zbog vrlo toplih noći koje će otežavati odmor, javlja HRT. Na istoku zemlje prevladavat će sunčano i vruće vrijeme, uz tek manji razvoj oblaka. Navečer raste mogućnost prolaznih pljuskova u Baranji i Podunavlju. Jutarnja temperatura bit će oko 19, a dnevna između 33 i 35 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj nakon mjestimične jutarnje magle slijedi sunčan, sparan i vruć dan. Potkraj dana na sjeveru su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 33 stupnja. Vruće i ponegdje nestabilno Na zapadu zemlje većinom će biti sunčano, suho i vruće. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi mogući su u Gorskom kotaru, a navečer i u Istri. Uz obalu će puhati bura, tijekom dana maestral i sjeverozapadnjak, a temperatura će dosezati od 30 do 34 stupnja. Dalmaciju očekuje pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme pa je za obalni dio na snazi narančasto upozorenje na vrućinu. U unutrašnjosti će temperatura rasti do 36 stupnjeva.