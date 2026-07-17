Narančasti meteoalarm! Vrućina se vratila, ali bit će nestabilno - Prijeti i neverin

Nakon četvrtka obilježenog lokalnim pljuskovima i nevremenom, petak donosi toplije i stabilnije vrijeme
Vlažan zrak premješta se sjevernije od Hrvatske, dok sa jugozapada pristiže vrlo topao zrak pa će temperatura osjetno porasti. DHMZ je zato za obalne krajeve izdao upozorenja na toplinski val zbog vrlo toplih noći koje će otežavati odmor, javlja HRT.
Na istoku zemlje prevladavat će sunčano i vruće vrijeme, uz tek manji razvoj oblaka. Navečer raste mogućnost prolaznih pljuskova u Baranji i Podunavlju. Jutarnja temperatura bit će oko 19, a dnevna između 33 i 35 stupnjeva.
U središnjoj Hrvatskoj nakon mjestimične jutarnje magle slijedi sunčan, sparan i vruć dan. Potkraj dana na sjeveru su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 33 stupnja.
Vruće i ponegdje nestabilno
Na zapadu zemlje većinom će biti sunčano, suho i vruće. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi mogući su u Gorskom kotaru, a navečer i u Istri. Uz obalu će puhati bura, tijekom dana maestral i sjeverozapadnjak, a temperatura će dosezati od 30 do 34 stupnja.
Dalmaciju očekuje pretežno vedro i vrlo vruće vrijeme pa je za obalni dio na snazi narančasto upozorenje na vrućinu. U unutrašnjosti će temperatura rasti do 36 stupnjeva.
Na krajnjem jugu također će biti pretežno vedro, uz upozorenje drugog stupnja zbog vrlo toplih noći i visokih dnevnih temperatura. U Dubrovniku se temperatura tijekom noći vjerojatno neće spuštati ispod 27 stupnjeva, dok će danju biti od 32 do 35.
Promjena vremena tijekom vikenda
Tijekom vikenda slijedi nova promjena vremena. U subotu će na kopnu biti promjenjivije i nestabilnije, uz mogućnost izraženijih pljuskova. U nedjelju će ih biti manje, a u ponedjeljak će vrućina oslabjeti.
Na Jadranu će se vrlo toplo vrijeme zadržati tijekom vikenda. U Dalmaciji će prevladavati sunčano, dok su na sjevernom dijelu obale mogući poneki neverin ili kraći pljusak. S početkom novog radnog tjedna vrućina će popustiti.