Drama uslijed nevremena: Vatrogasci u Italiji iz vlaka spašavali 23 putnika

V. B.

24.08.2025 u 10:21

Nevrijeme u Italiji
Nevrijeme u Italiji
U cik zore snažno nevrijeme pogodilo je obalu talijanske regije Romagne. Oluja s jakim vjetrom i tučom krenula je oko 4.30 sati ujutro, najprije zahvativši područje Ravenne i Cervije, a potom s posebnom silinom i Rimini, gdje je izazvala poplave i velike poteškoće u prometu

Na nekim su dijelovima ceste pretvorene u bujice, a na pruzi Rimini–Ravenna vlak s 23 putnika ostao je blokiran nakon što je na tračnice palo stablo. Vatrogasci i djelatnici željeznica morali su evakuirati putnike. U Milano Marittimi srušeni borovi oštetili su parkirane automobile, a zbog srušenih stabala određena područja i dalje su neprohodna, javlju talijanski mediji.

Traži se da građani ne koriste dronove

Na terenu je angažirano više desetaka vatrogasnih ekipa koje imaju stotine prijava, a uključeni su i volonteri. Građanima je upućen apel da ne koriste dronove jer vatrogasne službe koriste vlastite dronove za nadzor pogođenih područja.

Nevrijeme je zahvatilo i šire područje Cesene, osobito priobalne gradove Cesenatico, Gatteo i San Mauro Pascoli. Vatrogasci tamo uklanjaju stabla koja su pala na električne vodove, prometnice te na jedan bungalov u kampu u Cesenaticu, a intervenirali su i zbog poplavljenih podvožnjaka i podzemnih garaža.

Prema prvim informacijama, nema dojava o ozlijeđenima.

