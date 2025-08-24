Drama uslijed nevremena: Vatrogasci u Italiji iz vlaka spašavali 23 putnika

Na nekim su dijelovima ceste pretvorene u bujice, a na pruzi Rimini–Ravenna vlak s 23 putnika ostao je blokiran nakon što je na tračnice palo stablo. Vatrogasci i djelatnici željeznica morali su evakuirati putnike. U Milano Marittimi srušeni borovi oštetili su parkirane automobile, a zbog srušenih stabala određena područja i dalje su neprohodna, javlju talijanski mediji.

Traži se da građani ne koriste dronove

Na terenu je angažirano više desetaka vatrogasnih ekipa koje imaju stotine prijava, a uključeni su i volonteri. Građanima je upućen apel da ne koriste dronove jer vatrogasne službe koriste vlastite dronove za nadzor pogođenih područja.