Rijeka prva u Hrvatskoj dobila samostalnu Katedru za hitnu medicinu

Protić je podsjetio da su aktivnosti koje su dovele do utemeljenja katedre pokrenute još 2015. godine. Danas smo došli do faze u kojoj je razvoj struke nemoguć bez katedre, ustvrdio je.

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Rijeci na sjednici održanoj 9. lipnja donijelo je odluku o osnivanju Katedre za hitnu medicinu, koja je stupila na snagu 1. srpnja. Vršiteljem dužnosti pročelnika Katedre imenovan je Alen Protić, dosadašnji pročelnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu te dugogodišnji predstojnik Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC-a Rijeka.

Hitna medicina u Hrvatskoj priznata je kao samostalna specijalizacija 2014. godine, no do sada nijedan medicinski fakultet nije za nju osnovao zasebnu katedru, njezino se poučavanje odvijalo u sklopu katedri za anesteziologiju i intenzivnu medicinu.

Pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) Martina Pavletić istaknula je kako je u Rijeci uvijek postojao veliki interes za hitnu medicinu. Prvi specijalisti hitne medicine počeli su raditi u KBC-u 2018. godine, a danas ih je 17, rekla je.

Utemeljenje katedre povijesni je dan za hitnu medicinu u Hrvatskoj, ocijenila je predsjednica Hrvatskog društva za hitnu medicinu Višnja Nesek Adam. Akademski razvoj nije vezan samo uz pojedince, nego i uz cijelu struku, razvoj znanosti i implementaciju, dodala je.

Ravnateljica KBC-a Rijeka Alenka Brnčić-Fischer istaknula važnost hitne medicine jer je to često prvi susret pacijenata s bolničkim sustavom. Godišnje kroz OHBP prođe više od 110.000 pacijenata, a to govori o značenju te struke, rekla je.