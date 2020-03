Slovenski infektolog: Brojka zaraženih u Hrvatskoj rast će idućih 10 tjedana, opadanje bi nastupilo krajem svibnja

'Svaki dan u svim zemljama koje je zahvatio koronavirus ima oko 30 posto pacijenata više nego što je to bilo prethodnog dana', procjenjuje jedan od najpoznatijih europskih infektologa, prof.dr. Andrej Trampuž, Slovenac koji dug niz godina živi u Berlinu i radi u bolnici Charite

'Dobro je to da u Dalmaciji nemate nijedan slučaj. Ali možete ga očekivati, i to vrlo skoro. To govorim ne zato što to želim, već zbog toga jer se tako širenje koronavirusa do sada događalo svugdje u svijetu. Zaraza počne u jednom dijelu i brzo ili čak vrlo brzo proširi se i nijedan dio države ne ostane netaknut', govori za Slobodnu Dalmaciju prof. dr. Trampuž.

Dodaje kako svaki dan u svim zemljama koje je zahvatio koronavirus ima oko 30 posto pacijenata više nego što je bilo prethodnog dana.