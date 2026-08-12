Slovenska vlada proglasila rizik opskrbe energijom: Rad Krškog i dalje je ugrožen

Kako javlja slovenski javni servis, Vlada je naložila Nuklearnoj elektrani Krško (NEK) da sljedeći tjedan radi barem na minimalnoj snazi, što, s obzirom na trenutnu temperaturu i protok rijeke Save , još uvijek omogućuje siguran i pouzdan rad elektrane. U tom razdoblju i hidroelektrane na Savi moraju prilagoditi svoj rad, a time i protok rijeke Save potrebama nuklearne elektrane.

'Održavanje rada NEK-a barem na tehničkom minimumu nužno je u trenutnim okolnostima kako bi se osigurali odgovarajući naponski uvjeti, a time i stabilan i pouzdan rad slovenskog elektroenergetskog sustava. Tome se mora prilagoditi i rad hidroelektrana na Savi, koje postupnim ispuštanjem vode iz akumulacija osiguravaju što ravnomjerniji i dovoljan protok Save u NEK-u, a time i uvjete za njezin rad na potrebnoj minimalnoj snazi', izjavilo je Ministarstvo infrastrukture i energetike.

Slovenci pokrpali energetsku rupu iz Italije

Situacija u slovenskom energetskom sektoru ostaje izazovna, ali se u odnosu na prethodni tjedan neznatno poboljšala. Ponovno aktiviranje 400-kilovoltnog dalekovoda Divača-Redipuglia, koji jača povezanost slovenske mreže sa susjednim sustavima, pridonijelo je većoj stabilnosti mreže. Istodobno, situaciju i dalje komplicira ispad glavnih elektrana na Balkanu i u Mađarskoj te nastavak dugotrajne suše, priopćilo je nadležno ministarstvo.

Analize slovenskog sistemskog operatora ELES-a i dalje pokazuju da u mreži ima dovoljno dostupne energije, jer Slovenija može uvoziti svu nedostajuću energiju putem preostalih prekograničnih veza.