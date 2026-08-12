U Sloveniji pao serijski pljačkaš bankomata iz Hrvatske: Kod sebe imao eksplozivnu napravu

Kod njega su pronašli improviziranu eksplozivnu napravu sastavljenu od vojnog eksploziva i detonatora, spremnu za uporabu, piše 24ur . Osumnjičenik je priveden, a određen mu je i pritvor.

Nakon dolaska policije muškarac je odustao od pokušaja i pokušao pobjeć i. Policajci su ga nakon kraće potjere sustigli i uhitili na obližnjoj livadi.

Ključan trenutak istrage dogodio se u noći 6. srpnja, kada su policajci tijekom pojačane ophodnje zatekli osumnjičenika u pokušaju pljačke bankomata u poslovno-stambenoj zgradi u Senožečama.

Bankomate birao blizu granice

Prema informacijama slovenske policije, 51-godišnjak je djelovao sam i napade je unaprijed planirao. U Sloveniju je dolazio unajmljenim vozilima, a mete je birao na osamljenim lokacijama, često u manjim mjestima u blizini granice, što mu je olakšavalo bijeg nakon napada.

Od pet napada za koja ga policija sumnjiči, samo je jedan bio uspješan. U Bertokima je eksplozijom probio bankomat i ukrao dio novca.

U ostala četiri slučaja, uključujući pokušaj u Senožečama, nije uspio doći do novca. Ipak, eksplozije su prouzročile znatnu materijalnu štetu na bankomatima, fasadama i staklima objekata.

Koristio i metodu 'black box'

Istražitelji su utvrdili da osumnjičenik nije koristio samo eksploziv. Pri napadima je primjenjivao i metodu poznatu kao 'black box'.

Riječ je o vrsti napada pri kojoj se računalnom opremom fizički pristupa unutarnjem sustavu bankomata, zaobilazi sigurnosni softver i uređaju se izdaje izravna naredba za isplatu novca.

Korištenje dviju različitih metoda napada, prema policiji, pokazuje da je osumnjičenik bio dobro pripremljen i tehnički osposobljen.