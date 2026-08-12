U Sloveniji pao serijski pljačkaš bankomata iz Hrvatske: Kod sebe imao eksplozivnu napravu

Slovenska policija uhitila je 51-godišnjeg hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči za seriju napada na bankomate na području Kopra. Tereti ga se za pet kaznenih djela velikih krađa, a policija je kod njega pronašla i improviziranu eksplozivnu napravu
Ključan trenutak istrage dogodio se u noći 6. srpnja, kada su policajci tijekom pojačane ophodnje zatekli osumnjičenika u pokušaju pljačke bankomata u poslovno-stambenoj zgradi u Senožečama.
Nakon dolaska policije muškarac je odustao od pokušaja i pokušao pobjeći. Policajci su ga nakon kraće potjere sustigli i uhitili na obližnjoj livadi.
Kod njega su pronašli improviziranu eksplozivnu napravu sastavljenu od vojnog eksploziva i detonatora, spremnu za uporabu, piše 24ur. Osumnjičenik je priveden, a određen mu je i pritvor.
Bankomate birao blizu granice
Prema informacijama slovenske policije, 51-godišnjak je djelovao sam i napade je unaprijed planirao. U Sloveniju je dolazio unajmljenim vozilima, a mete je birao na osamljenim lokacijama, često u manjim mjestima u blizini granice, što mu je olakšavalo bijeg nakon napada.
Od pet napada za koja ga policija sumnjiči, samo je jedan bio uspješan. U Bertokima je eksplozijom probio bankomat i ukrao dio novca.
U ostala četiri slučaja, uključujući pokušaj u Senožečama, nije uspio doći do novca. Ipak, eksplozije su prouzročile znatnu materijalnu štetu na bankomatima, fasadama i staklima objekata.
Koristio i metodu 'black box'
Istražitelji su utvrdili da osumnjičenik nije koristio samo eksploziv. Pri napadima je primjenjivao i metodu poznatu kao 'black box'.
Riječ je o vrsti napada pri kojoj se računalnom opremom fizički pristupa unutarnjem sustavu bankomata, zaobilazi sigurnosni softver i uređaju se izdaje izravna naredba za isplatu novca.
Korištenje dviju različitih metoda napada, prema policiji, pokazuje da je osumnjičenik bio dobro pripremljen i tehnički osposobljen.