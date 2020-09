Slovenija ne isključuje mogućnost novog proglašenja epidemije

Premda je u Sloveniji za zadnja 24 sata potvrđeno samo 39 zaraza koronarirusom, ali vlada upozorava na ozbiljnost epidemiološke situacije, pa se priprema i na njeno izrazito pogoršanje.

Slovenija je "administrativni" kraje epidemije, kao prva država u Europi, proglasila krajem svibnja, nakon što više dana nije bilo novih zaraza, te počela "otvaranje" društva i relaksaciju prijašnjih mjera, ali je drugi val došao prije nego što se očekivalo pa je prošli četvrtak imala do sada rekordnih 137 novozaraženih u jednom danu.

Potvrdio je to u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs , rekavši novinarima da i zadnji podaci govore da je stanje i dalje "dramatično" te da se u budućnosti ne može potpuno isključiti ponovno proglašenje epidemije Covida-19.

U zadnja 24 sata zabilježeno je samo 39 novih zaraza, manje nego prethodnih dana, ali uz znatno manji broj testiranih, no to je još uvijek dramatičan trend jer je postotak novooboljelih među testiranima isti ili nešto veći nego zadnjih dana, upozorio je Hojs. Uz to, reprodukcijski broj širenja zaraze relativno je visok i iznosi 1,3, a nastavlja se i rast broja hospitaliziranih, i onih na intenzivnoj terapiji, dok je s nova dva smrtna slučaja broj ukupno preminulih povećan na 149.

Prošlog je tjedna u Sloveniji, koja ima dva milijuna stanovnika, zaraza koronavirusom potvrđena kod 920 ljudi, što je 199 oboljelih više nego u tjednu prije toga, prema podacima ministarstva zdravstva. Podaci govore da se zaraze najviše šire u domovima za starije, u bolnicama, školama i radnim sredinama, kazao je u ponedeljak na konferenciji za novinare glasnogovornik vlade za Covid-19 Jelko Kacin, dodavši da su nove zaraze opet potvrđene u sveučilišnim kliničkim centrima u Ljubljani i Mariboru i u općoj bolnici u Slovenj Gradecu.

Nove zaraze bilježe se u domovima za starije u Rogaškoj Slatini, gdje je trenutno inficirano 25 štićenika i šest zaposlenih, u domu za starije u Mariboru gdje su trenutno zaražena 42 štićenika i 23 zaposlenika, te u sličnoj ustanovi socijalnog tipa za osobe sa smetnjama u razvoju u Črna na Koroškem, gdje je zaraza prisutna kod 43 štićenika i 15 zaposlenih. Po Kacinovim se riječima bolnički sustav priprema i za goru situaciju, kad bi zbog zaraza mogao raditi s manjim kapacitetom i s ograničenjima za primanje nehitnih slučajeva na bolesnike koji nemaju Covid-19, a u tom se smislu provodi i reorganizacija u zdravstvenim ustanovama.

Slučaj ljubljanskog UKC-a, koji je spreman osigurati 100 dodatnih kreveta na Covid-odjelima, treba biti primjer i za druge ustanove, koje se, po Kacinovim riječima, moraju pripremiti za rast drugog epidemijskog vala idućih tjedana i mjeseci. U izuzetnom bi slučaju smještaj novooboljelih bilo moguće organizirati i u nekoj od većih sportskih dvorana koje imaju grijanje.