Slovenija: Uvode se elektronički senzori na granicama, moguća aktivacija vojske, upućen prijedlog Hrvatskoj

U slovenskim je zatvorima trenutno stotinjak uhvaćenih organizatora ilegalnih migracija, a sadašnja će vlada zaoštriti politiku prema tražiteljima azila jer se taj institut najčešće zlorabi, najavio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs.

Komentirajući na konferenciji za novinare subotnje privođenje 144 ilegalna migranta i dvojice organizatora, u pograničnom pojasu na zapadu države, od kojih su neki vraćeni iz Italije u suradnji s talijanskim organima, Hojs je kazao da će sadašnja vlada zaoštriti azilnu politiku, kako bi se spriječila zloporaba instituta međunarodne zaštite azilanata.

Hojs je iznio podatak da je u ovoj godini u Sloveniji do sada zabilježeno 10 do 11 tisuća ilegalnih prijelaza granice, ali da nakon privođenja samo petina od tog broja policiji izrazi namjeru traženja azila u Sloveniji, a i od takvih 70 posto napusti dom za azilante prije nego je postupak završen. To, prema njegovim riječima, znači da najviše njih odluči da će se ponovo pokušati probiti do konačnih željenih destinacija na sjeveru ili zapadu Europe, a ne zatražiti azil u Sloveniji.