Slovenci tvrde da je zatvaranje noćnih klubova u Novalji gotova stvar. Capelli kaže: 'Ne još', a na Zrću - muk

U ranim poslijepodnevnim satima ponedjeljka premijeri Hrvatske i Slovenije Andrej Plenković i Janez Janša telefonski su razgovarali o borbi protiv epidemije i, kako je Plenković objavio na svom twitteru, 'balansiranju između mjera za zaštitu zdravlja i gospodarskih aktivnosti, osobito u turizmu'. Neposredno nakon toga objavljeno je da ovog ljeta neće biti najavljenih festivala na plaži Zrće, a slovenski mediji povezali su ove dvije informacije i zaključili da je to rezultat Janšine intervencije i pritiska

'S obzirom na posljednja događanja u Republici Hrvatskoj, a vezano za pojavu koronavirusa u nekim noćnim klubovima Stožer je odlučio da se ove ljetne turističke sezone neće izdavati suglasnosti klubovima i koncesionarima na plaži Zrće za održavanje festivala, after partyja i sličnih zabava. Isto se odnosi i na party brodove', stoji u njihovoj odluci. Dodatno, odlučeno je da se do daljnjega neće održavati koncerti, fešte i zabave na otvorenom na kojima se može očekivati veći broj posjetitelja.

Na samom otoku Pagu u utorak je zavladao zavjet šutnje: gradonačelnik Ante Dabo zatvorio se s gradskim vijećnicima na sjednicu koja će, kako nam je objašnjeno, trajati cijeli dan. Ugostitelji sa Zrća nedostupni su, a čak ni njihova glasnogovornica ne osjeća potrebu javiti se novinarima. Većina tamošnjih klubova zapravo se direktno ili indirektno nalazi u orbiti Josipa Klemma i ljudi oko njega, koji se i javno nazivaju 'kraljevima Zrća'. Godišnje oni uprihode od 14 do čak 30 milijuna kuna, kako koji, a ove godine imali su plan raditi od 4. srpnja do 25. kolovoza barem kako bi tradicija ostala neprekinuta.

Od sezone ne očekuju - ništa

Od tog društva odskače Boris Šuljić, vlasnik kluba Kalypso i gastrohotela Boškinac, no ni on više nije raspoložen za razgovor za medije. Ovog tjedna za portal Plava kamenica izjavio je da od sezone ne očekuje gotovo ništa. 'Mislimo da ćemo zabilježiti 1 do 3 posto lanjskog prometa, no, odlučili smo otvoriti kako bismo sačuvali brend Zrća', kazao je Šuljić.

Prema podacima sustava e Visitor, koje su objavile gradske vlasti, na području Novalje evidentirano je 5293 turista, bez povremenih posjetitelja ili vikendaša, što je 53,28 posto manje u odnosu na isti dan prošle godine. Najveći dio turista (57,05%) boravi u kampu Straško. Grad i otok su pusti.