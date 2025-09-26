Slovačka propisala ustavom da postoje samo dva spola: 'To je mračni dan za Slovačku'

Amnesty International je u priopćenju naveo da je riječ o ' mračnom danu za Slovačku'.

'U ključnim pitanjima temeljnih vrijednosti nacionalno pravo mora imati primat i prioritet nad međunarodnim sporazumima na koje je Slovačka obvezana. To je zdrav razum', izjavio je premijer Slovačke Robert Fico na konferenciji za medije.

Nekoliko organizacija za ljudska prava, uključujući Amnesty International i Venecijansku komisiju , izrazilo je zabrinutost — posebno zbog članka u amandmanu koji daje prednost nacionalnom zakonodavstvu Slovačke nad pravom EU u 'kulturnim i etičkim pitanjima.'

Europski povjerenik za demokraciju i pravosuđe Michael McGrath rekao je u siječnju, kada je najavljen prijedlog izmjena ustava, da se oko 'primata prava EU ... ne može pregovarati'.

Otkako se Fico vratio na vlast u listopadu 2023., Slovačka je pojačala pritisak na neovisne medije i pravosuđe, kao i prava LGBTQ+ zajednice i umjetnika, slijedeći “neliberalni” obrazac kojeg je skicirala Mađarska.

Kontroverzni amandman, koji će stupiti na snagu u studenom, iznenađujuće je usvojen uz tijesnu većinu. Vladina koalicija, kojoj je u početku nedostajala podrška za usvajanje izmjena, dobila je 13 glasova od opozicijskih konzervativnih kršćanskih demokrata i konzervativno-populističkog pokreta Slovensko.

Slovački pravni stručnjaci kažu da je ustavni amandman kojim se utvrđuje primat slovačkog ustava nad pravom EU izravan izazov Europskoj uniji te da će dovesti do pravnih bitaka i potencijalnih sankcija.

Neki su rekli da je taj potez samo Ficova taktika kako bi odvratio pozornost od pada rejtinga u anketama i nepopularnih politika.

'Slovački ustav postao je žrtvom plana Roberta Fica da demontira oporbu i skrene pozornost sa stvarnih problema društva, kao i mjera štednje koje je morao usvojiti', rekla je za BBC Beata Balagova, glavna urednica slovačkih dnevnih novina SME.

'Fico se istinski ne brine za rodna pitanja, zabranu surogat majčinstva, pa čak ni za posvojenja od strane LGBTQ osoba', dodala je.

Ficova stranka Smer-Socijaldemokracija toliko se udaljila od progresivnih vrijednosti koje zagovara europski lijevi centar da će biti formalno isključena iz Stranke europskih socijalista (PES) na konferenciji sljedećeg mjeseca. Smer je suspendiran 2023. nakon što je formirao koaliciju s krajnje desnom Slovačkom nacionalnom strankom.