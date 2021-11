Slijepi putnik skriven u podvozju aviona preživio let od Gvatemale do Miamija

Gvatemalski slijepi putnik skriven u dijelu podvozja zrakoplova American Airlinesa preživio je u subotu let iz svoje domovine u Miami, gdje je prebačen imigracijskim službenicima te odveden u bolnicu na pregled

Američka agencija za carinsku i graničnu zaštitu potvrdila je incident u priopćenju koje je prvotno prenijela televizijska postaja sa sjedištem u Miamiju WTVJ, uz objavu videa snimljenog u međunarodnoj zračnoj luci u Miamiju ubrzo nakon što je zrakoplov sletio.

Video, koji se pripisuje stranici društvenih medija "Only in Dade" na Instagramu, prikazuje slijepog putnika koji izgleda ošamućen, no nije ozlijeđen, kako sjedi na pisti pored aviona - odjeven u plave traperice, majicu, jaknu i čizme - okružen osobljem u zračnoj luci koje ga pita želi li vode.

"Službenici američke agencije za carinsku i graničnu zaštitu (CBP) u međunarodnoj zračnoj luci Miami uhitili su 26-godišnjeg muškarca koji se skrivao u dijelu podvozja zrakoplova koji je stigao iz Gvatemale u subotu ujutro", stoji u priopćenju CBP-a.