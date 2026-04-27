Skriveni rat u ratu: Milicije jače od države prijete novom eskalacijom na Bliskom istoku

Sjedinjene Države upozoravaju da milicije pripremaju nove udare te su svojim građanima savjetovale da se ne približavaju veleposlanstvu i konzulatima u Iraku. Američko veleposlanstvo u Bagdadu već je više puta bilo meta napada, zbog čega je osoblje uglavnom evakuirano.

Istodobno iranske paravojne mreže šire frontu. Šijitske milicije u Iraku, kao i libanonski Hezbolah , koji podupire Iran , aktivno sudjeluju u napadima, povećavajući broj mogućih meta i razornu moć kojom Teheran raspolaže, piše Wall Street Journal .

Milicije jače od države

Korijeni iračkih šijitskih milicija sežu u razdoblje kaosa nakon američke invazije prije više od 20 godina. Isprva su branile šijitska područja od sunitskih ekstremista, ali su istodobno ratovale protiv američkih snaga koje su njihovi vođe smatrali okupatorima. Iran ih je godinama opskrbljivao oružjem, a kasnije su odigrale ključnu ulogu u borbi protiv Islamske države nakon njezina prodora iz Sirije 2014. godine.

Danas u Iraku djeluju deseci takvih skupina s oko 250 tisuća pripadnika, milijardama dolara i arsenalom koji uključuje i rakete dugog dometa. Najmoćnije među njima, Kataib Hezbolah i Asaib Ahl al Hak, imaju značajan utjecaj i u Bagdadu i u Teheranu.

Već godinama prijete Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu zbog njihove bliskosti sa SAD-om, a u nekim slučajevima prijetnje su i ostvarene. Primjerice, 2021. dronovima su napadnuti kraljevski kompleks u Rijadu i pustinjski kamp saudijske kraljevske obitelji.

Za razliku od prošlogodišnjeg sukoba s Iranom, u kojem ove skupine nisu imale ključnu ulogu, sada djeluju znatno agresivnije te analitičari upozoravaju da su u nekim slučajevima izravno uključene u zapovjednu strukturu iranske vojske.

Tijekom vikenda Bagdad je posjetio i iranski general Ismail Kani, zadužen za koordinaciju inozemnih milicija.

Irak kao poligon za odmazdu

Zemlje Zaljeva, nakon tjedana preciznih iranskih napada, sve češće gledaju prema Iraku kao prostoru za odgovor, bez izravnog napada na Iran.

'Irak je mjesto na kojem svi mogu uzvratiti udarac i gdje vrijede druga pravila', kaže analitičar Michael Knights. 'Ako žele pokazati da napadi neće proći bez posljedica, to je idealan teren za demonstraciju sile.'

Prema njegovim riječima, Saudijska Arabija mogla bi uskoro početi sa simboličnim napadima na ciljeve u Iraku kao upozorenje milicijama, a Kuvajt i Bahrein mogli bi omogućiti SAD-u korištenje svog teritorija za raketne napade na iračke skupine.