Škoro protiv kupovine mađarskog udjela u INA-i

Miroslav Škoro se ne slaže s namjerom Vlade RH da otkupi udio u Ini od mađarskog MOL-a, jer kako je rekao u nedjelju u Bjelovaru, smatra da se za taj novac mogu pronaći mnogo kvalitetnija rješenja koja će omogućiti veću energetsku neovisnost Hrvatske

Vrijednost mađarskog udjela u Ini procijenjena je na 16 do 17 milijardi kuna i smatram da za taj novac Hrvatska može napraviti mnogo kvalitetnija rješenja u energetskom sektoru, rekao je.

Odgovarajući na pitanja novinara Škoro je također rekao i da je referendum ustavno pravo koje se u Hrvatskoj nedovoljno prakticira pa bi i uvođenje eura trebalo riješiti referendumom.

"U tijeku je uvođenje eura, a hrvatski narod isključen je iz tog procesa. Smatram da bi to pitanje trebalo riješiti referendumom”, naglasio je.

Kritizirao je i poreznu politiku aktualne vlasti kazavši da među stranim investitorima vlada pravilo ABC, anything but Croatia, što znači da ulagači ulažu bilo gdje, samo ne u Hrvatsku.

Škoro se osvrnuo se i na epidemiološke mjere. Smiju se organizirati koncerti s devet tisuća posjetitelja što on podržava, ali se ne slaže da se na svakom predizbornom skupu mjeri temperatura, uzimaju osobni podaci te on to neće činiti.

Izjavu Furija Radina da je nositeljica 8. izborne jedinice Domovinskog pokreta Carla Konta "Škorina džepna Talijanka”, smatra nepristojnom, a Radinu je zamjerio da godinama živi na državnom proračunu te da si je uzeo za pravo da bude „ekskluzivni Talijan, kao što si Milorad Pupovac uzima za pravo da bude ekskluzivni Srbin”.

Rekao je i da će se pridružiti Hodu za život, a na pitanje koliko mandata očekuje u 2. izbornoj jedinici odgovorio je „Koliko god mandata da dobijemo, mi ćemo prihvatiti”.

Glavna tema njegova današnjeg posjeta Bjelovaru i 2. izbornoj jedinici bila je poljoprivreda. „Iz Bjelovara, poznatog sajamskog grada, šaljem poruku da živimo u zemlji koja u mnogim područjima nije suverena, a pogotovo u sektoru poljoprivrede i hrane. Kriza uzrokovana koronavirusom daje nam prigodu promijeniti tu politiku koja je koncentrirana na trgovinu i uvoz jer možemo hraniti ne samo Hrvatsku nego i mnogo veće područje”, rekao je Škoro.

Javnosti se obratio i Marko Slišković iz Inicijative Glas poduzetnika koji će biti na listi Domovinskog pokreta. „Već tri mjeseca vodimo veliku bitku za spas dvije tisuće poduzeća u povremenom prijevozu putnika koja zapošljavaju 20 tisuća zaposlenika. Imamo velike probleme s leasing kućama, s opstankom, ne dopušta nam se da prodišemo. Orijentirani smo isključivo turizmu, pogotovo avioprijevoznicima, a njihovih putnika još uvijek nema, rekao je.

Slišković je istaknuo da je Domovinski pokret bio taj koji je pratio njihove probleme i shvatio sav problem nečinjenja države i ministarstava, kao i problem stranog kapitala koji ima puno veću ulogu nego što bi smio imati. Pokret je poduzetnički orijentirana stranka koja može napraviti iskorak, jedina opcija koja nas može približiti dobroj poduzetničkoj klimi”, ocijenio je.