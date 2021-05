Škoro o tome da provodi kampanju straha i koristi huškačku retoriku: To je zamjena teza, ne prijetim ja zaposlenicima Holdinga i Grada Zagreba

Miroslav Škoro, kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba, poručuje da će drugi krug lokalnih izbora biti između toga žele li Zagrepčani da ih vodi aktivist ljevice ili da to radi netko tko dolazi iz poduzetničkih demokršćanskih voda

Na pitanje da komentira tvrdnje protukandidata Tomislava Tomaševića (Možemo!), koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova, da se Škoro uglavnom bavi napadima na njega i provodi kampanju straha i huškačku retoriku, Škoro je odgovorio kako se radi o zamjeni teza te da ne hoda on okolo sa stisnutom šakom.

'Ovo sigurno nije simbol mira. To radi netko drugi, to rade oni. Mene se nitko ne boji. Ne prijetim ja zaposlenicima Holdinga, Grada Zagreba, da ćemo ih otpustiti, da moraju dati mandate na raspolaganje... To je njihova inverzija teza. Pritom, ako se netko nekoga boji, ja se slažem - oni se boje mene u drugom krugu jer sam ja njihova noćna mora', poručio je Škoro u razgovoru za HRT.