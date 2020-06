Škoro tvrdi da je izvađen iz konteksta, ali ponavlja: Normalno je da se netko konzultira s obitelji oko pobačaja

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro poručio je u četvrtak kako nije korektno izvrtati njegove izjave i vaditi ih iz konteksta, referirajući se time na reakcije koje je izazvala njegova ranija izjava da se silovana žena, ako zatrudni, mora dogovoriti s obitelji što će učiniti

Škoro smatra da je 'sasvim normalno' da se svatko, a posebice žrtva nekog nasilja, savjetuje sa svojom obitelji. 'Nisam rekao da bi to trebalo biti zakonsko rješenje, smatram kao čovjek da je to prirodno, i dalje ću se zalagati za to da ljudski život bude zaštićen od rođenja do prirodne smrti', kazao je Škoro.

Ustvrdio je da mu se imputira iz jednostavnog razloga što nema ništa drugo što bi se prigovorilo njemu ili listi koalicije Domovinskog pokreta.

'Mislim da je žalosno da, pored činjenice da je u Hrvatskoj demografska, gospodarska i financijska katastrofa, da nemamo kvalitetnu poljoprivredu, živimo u zemlji u kojoj se pokušava učiniti sve da bi se diskreditiralo mene, Domovinski pokret i ljude koji me okružuju', istaknuo je Škoro.

Mi ne djelujemo po principu 'iz zatvora u saborsku klupu'

Naglasio je da Domovinski pokret ne djeluje po principu 'iz zatvora u saborsku klupu', da nisu trgovačka koalicija te da neće trgovati ni sa kime.

'Mi nismo pokret u čijim redovima se nalaze ministri i ministrice koji meni imaju potrebu poručivati određene stvari, a pri tome su zaslužni, u zadnjih četiri godine mandata, za katastrofalnu situaciju u obrazovanju, za dugotrajni štrajk, za nabavku iPada vrijednih milijardu kuna', kazao je Škoro.

Na tvrdnje novinara da ga se napada jer je nositelj liste u II. izbornoj jedinici koja po ocjeni analitičara presuđuje izbore, Škoro kaže kako su se lideri ostalih stranaka mogli na vrijeme pripremiti.

'Meni je prirodno temeljem koalicijskog sporazuma, morali smo dati prvo mjesto u I. izbornoj jedinici našem koalicijskom partneru Bloku za Hrvatsku i Hasanbegoviću. Sigurni smo da će tamo napraviti dobar rezultat. Ja koji imama nešto 'grunta pri Zelini', i koji sam radio cijeli život u Croatiji Records, rekao sam da je najbolje tu, tu je prirodno', kazao je Škoro.

Poručio je kako II. izborna jedinica nije nikakvo 'polje smrti' ili mjesto 'žestokog obračuna kod OK Korala', nego da je to jedinica u kojoj će Domovinski pokret napraviti jako dobar rezultat.