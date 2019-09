Škoro: Komemorirat ću jednako Bleiburg i Jasenovac

Nezavisni kandidat na predsjedničkim izborima Miroslav Škoro izjavio je u ponedjeljak kako namjerava podjednako komemorirati žrtve Bleiburga i Jasenovca jer je važno svim žrtvama odati počast.

"Smatram da je važno dati počast svim žrtvama. To je minimum građanskog i civilizacijskog dosega. Hrvatski narod je toliko podijeljen da nam još jedna podjela stvarno ne treba, pogotovo ne podjela po žrtvama. Definitivno ću ići u Bleiburg, ali ću ići i u Jasenovac", rekao je Škoro gostujući u emisiji "Bujica" Velimira Bujanca na televiziji Z1.

"Svatko treba ući svugdje gdje je zaslužio, a da bi ušao, mora to zaslužiti. Europska unija je zajednica naroda za koju smo mi, kad smo u nju ulazili, morali proći vrlo trnovit put, ispuniti sve uvjete. Tu nema politikanstva, nema kompromisa i nema ustupaka. Smatram da je Srbija trenutno jako daleko od toga da ispunjava uvjete koji su nužni“, rekao je Škoro.

Kao ključna otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije naveo je pitanje neriješenih granica, te pitanje odštete koju Srbija mora isplatiti hrvatskim ratnim zarobljenicima.

"Nema nastavka razgovora s bilo kojom državom o njihovom ulasku u bilo kakvu zajednicu dok se ne riješe ta pitanja", ustvrdio je.

Kao središnje pitanje svoje političke predsjedničke platforme Škoro je izdvojio ustavnu promjenu predsjedničkih ovlasti jer smatra da čelnik države mora djelovati kao aktivni korektiv političkim elitama koje trenutno "odlučuju doslovce o svemu" kao i političkoj oligarhiji "šefa stranke koja je dobila najviše glasova".

"Promjenama Ustava uloga predsjednika države svedena je na nulu. On ili ona totalno je nebitan, fikus, ne može napraviti apsolutno ništa. To treba prestati. Mislim da to nije dobro", kazao je Škoro.