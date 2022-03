Škole predlažu da nastava završi oko 15. a ne 21. lipnja

Ministarstvo obrazovanja pustilo je u javnu raspravu kalendar nove školske godine. Prema njemu, iduća bi nastavna godina počela 5. rujna, a završila 21. lipnja, piše u subotu Jutarnji list

Iznimka su, kao i dosad, učenici završnih razreda srednjih škola kojima nastava završava 26. svibnja. I ovaj put praznici su u više dijelova: jesenski odmor počinje 31. listopada a nastava je već 2. studenoga; zimski praznici su u dva dijela - prvi od 27. prosinca do 5. siječnja (s time da nastava počinje 9. siječnja), a drugi dio je od 20. do 24. veljače (nastava od 27. veljače). Proljetni odmor za učenike uslijedit će od 6. do 14. travnja, s time da nastava počinje 17. travnja.