Skandalozna matura: Učenicima u Zagrebu poništeni esej i ispit iz matematike; u Gospiću najavljuju tužbu

Uoči objave privremenih rezultata Državne mature, najavljene za 12 sati, portal Srednja.hr otkriva da su kod 18-ero učenika jedne zagrebačke gimnazije, kojima je zbog 'visokog stupnja podudarnosti' ranije poništen esej iz hrvatskog jezika, utvrđeno da im se i odgovori iz matematike podudaraju u zapisu točnih i netočnih rješenja preko 90 posto

Završeno je ocjenjivanje ispita državne mature, točno u podne maturanti će dobiti prijevremene rezultate. No, za 27 učenika ispit iz matematike je poništen, a 24 njih danas ga je trebalo pisati ponovno. Njih šestero dolazi iz Gimnazije Gospić, kažu iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) za Srednju.hr.

NCVVO je poništio ispite za šestoro učenika iz Gospića i to za četvero pristupnika na osnovnoj i dvoje na višoj razini, zbog utvrđenog mogućeg prepisivanja.

'Riječ je o netočnim odgovorima koji se podudaraju kod tih učenika, identičnim odgovorima bez strukture zadataka te kod pojedinih pristupnika kompletnog izostanka korištenja listova za koncept iako su zabilježeni točni odgovori do kojih nije moguće doći bez raspisa zadataka ili korištenja džepnog računala. Riječ je o učenicima koji su ispite pisali 23. i 24. lipnja u istoj ispitnoj prostoriji. U dostavljenoj odluci ravnatelju Gimnazije Gospić jasno je navedeno da troškove ponovnog pisanja ispita, dolaska do ispitnoga mjesta i osiguranja učenika snosi Gimnazija Gospić, s obzirom na to da se radi o propustu škole. Isti princip primijenjen je i u drugom slučaju sutrašnjeg ponavljanja ispita', naveli su iz NCVVO-a.