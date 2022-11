Skandali u britanskoj politici ne prestaju: Bivši ministar zdravstva suspendiran iz stranke jer se prijavio u reality show

Bivši britanski ministar zdravstva Matt Hancock suspendiran je s mjesta konzervativnog zastupnika nakon što se prijavio za popularni reality TV show 'I’m A Celebrity … Get Me Out of Here!'

Hancock će izgubiti funkciju u redovima konzervativaca i u parlamentu će sjediti kao nezavisni zastupnik nakon što se pristao pridružiti grupi slavnih osoba u reality showu u kojem natjecatelji jedu kukce u australskoj džungli. Nejasno je koliko će Hancocku biti plaćeno za nastup u emisiji, piše Politico. Glavni predstavnik vlade u parlamentu, Simon Hart, rekao je da je 'ozbiljna' stvar da Hancock napusti Britaniju na dulje vrijeme dok parlament zasjeda, čisto kako bi sudjelovao u TV emisiji.

Andy Drummond, zamjenik predsjednika Konzervativne udruge West Suffolka (Hancockove lokalne torijevske organizacije), rekao je za Press Association kako jedva čeka vidjeti bivšeg ministra kako 'jede penis klokana'. No Hancockov suradnik opisao je sudjelovanje bivšeg ministra u emisiji kao 'nevjerojatnu priliku za njega da se približi 12 milijuna Britanaca koji gledaju emisiju svaku večer' i rekao da namjerava koristiti nastup u showu za promicanje svoje kampanje podizanja svijesti o disleksiji. Hancock je odbio prvu ponudu da nastupi u emisiji 'zbog nestabilnosti s kojom se vlada suočavala', ali da će sada sudjelovati jer je 'vlada stabilna' pod vodstvom novog premijera Rishija Sunaka.