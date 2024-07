Sjećate se kad je ova grdosija od skoro 20 cm izrešetala kuće na sjeveru Italije?

'Tuče do dva centimetra relativno su česte, one od pet centimetara znatno rjeđe, a one preko deset centimetara pojavljuju se u iznimno jakim procesima u vrlo jakim grmljavinskim nevremenima. Podaci iz Italije potpuno odgovaraju narativu da su oluje koje smo viđali proteklih dana među najjačima koje se mogu očekivati. Vidjeli smo kako to izgleda kada se ukupni potencijal oslobodi iznad jednog grada poput Zagreba ili jedne regije poput Slavonije, rekao nam je tada Pelajić.

Ipak, čak ni ovaj komad tuče nije bio dovoljan za rušenje svjetskog rekorda. Najveći primjerak i dalje ostaje onaj od 20 cm, izmjeren 2010. u mjestu Vivian u američkoj državi Južna Dakota.