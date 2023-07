Ruši zidove, ali i rekorde: Je li zrno tuče od 19 cm najveće u Europi i kako je moglo nastati?

Upravo ESSL i njegovi entuzijasti važni su za motrenje ovakvih pojava jer zajednički državni meteorološki centri uglavnom nemaju standardizirane podatke i izvješćivanje. Postoje tučomjeri, tučomjerne postaje, tehnika mjerenja i cijela znanost vezana uz to, no tuča se u službenim podacima još uvijek uglavnom bilježi i opisuje na tradicionalan način, veličinom zrna, i to klasičnom usporedbom.

Last week Thursday's European hail size record was broken again 😲: pic.twitter.com/t3ksiw3oTV

'Komadi od 15 do 20 centimetara doista bi mogli biti najveći zabilježeni, iako se u tim slučajevima pojavljuju različite interpretacije - radi li se o jednom komadu leda ili više zrna koja su se u međuvremenu spojila. No jasno je da se njima svakako može dočarati silina oluje', kaže za tportal Izidor Pelajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

'Tuče do dva centimetra relativno su česte, one od pet centimetara znatno rjeđe, a one preko deset centimetara pojavljuju se u iznimno jakim procesima u vrlo jakim grmljavinskim nevremenima. Podaci iz Italije potpuno odgovaraju narativu da su oluje koje smo viđali proteklih dana među najjačima koje se mogu očekivati. Prošlog tjedna vidjeli smo kako to izgleda kada se ukupni potencijal oslobodi iznad jednog grada poput Zagreba ili jedne regije poput Slavonije. Danas također možemo očekivati tuču i lokalna nevremena, no tijekom noći doći će do zahlađenja sa sjevera i stanje će se polako smirivati', kaže Pelajić.

U kontekstu klime, napominje, jedan događaj dakako ne mijenja puno na stvari jer pojedinačnih ekstrema uvijek će biti, ovisno o vremenskoj situaciji, sinoptici i okolnostima. No činjenica jest da su neki donedavno rijetki događaji danas sve češći.