Drastično rastu naknade za rođenje djeteta: Šipić najavio još neke demografske mjere

'Mi imamo prijedlog da se do prve godine djetetova života isplaćuje puna plaća. To više neće biti 995 eura, nego će limit biti 3000 eura', dodao je ministar.

'Znajući da je 97 posto majki obuhvaćeno u limitu do 2500 eura znamo da smo pogodili ondje gdje je potrebno. Šaljemo poruku da nam je stalo do cijele obitelji, do rođene djece, ali i do one koja će se tek roditi', nastavio je.

Ministar je otkrio još neke mjere.

'Dolazi do povećanja isplate za rođenja djeteta: to više neće biti 309, nego 618 eura. Postigli smo i dogovor s ministricom zdravstva Irenom Hrstić po pitanju trudnica i majki koje idu na bolovanje. Želimo drastično promijeniti tu naknadu. Ona je dugi niz godina bila mizerna', objasnio je.

Istaknuo je kako je jedna od ključnih tema priuštivo stanovanje. Istaknuo je i kako mu svakodnevno stižu upiti ljudi koji se žele vratiti u Hrvatsku, a komentirao je i pitanje stranih radnika.