Sindikati u povorci, Bernardić dijeli crvene karanfile, a Bandić grah

Na tradicionalnu proslavu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, u zagrebački park Maksimir građani su od ranog jutra počeli dolaziti, a čeka ih bogat zabavni program te 60.000 besplatnih porcija graha s kobasicom koje je za njih pripremio Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić

Gradonačelnik Milan Bandić pozvao je sugrađanke i sugrađane od 10 do 18 sati na tradicionalno druženje u park Maksimir kako bi uz prigodni zabavni program i neizostavni prvosvibanjski zagrebački grah i ove godine zajedno obilježili Međunarodni praznik rada.

Odmah na ulazu u park Maksimir građane će u 9,30 sati dočekati Puhački orkestar ZET-a, Zagrebačke mažoretkinje i Kulturno umjetničko društvo (KUD) Bukovac. Gradonačelnik Bandić trebao bi im se, kako je najavio, pridružiti oko 9,45 sati kada će građanima dijeliti karanfile. Potom će se uz pratnju Puhačkog orkestra ZET-a, Zagrebačkih mažoretkinja i KUD-a Bukovac u povorci uputiti do pozornice gdje će na livadi početi dijeliti besplatne porcije graha. Predviđeno je da se grah građanima dijeli do 18 sati, do kada će trajati i kulturno-zabavni program.