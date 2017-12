Sinčić sebe vidi kao premijera: Hrvatsku bi izvukao iz NATO-a i Europske unije

Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik stranke Živi zid koja je po posljednjim anketama treća najpopularnija stranka u Hrvatskoj s potporom od 12,4 posto birača u budućnosti sebe vidi kao premijera, a ne isključuje ponovnu kandidaturu na predsjedničkim izborima

Očekuje daljnji rast rejtinga i to na uštrb svih stranaka. 'Mi očekujemo da će sa svih strana, iz svih bazena i od svih političkih opcija i oni neodlučni pogotovo, dati glas nama jer smo mi garancija za prave promjene u ovoj zemlji', kazao je Sinčić u Dnevniku Nove TV.

Bit politike je mijenjati, međutim koalicijom sa SDP-om ne može se ništa promijeniti….S HDZ-om također. Je li Most uspio išta provesti od svoje politike? Neke sitne mrvice. Je su li to reforme koje trebaju Hrvatskoj? Nisu. Nama trebaju krupne promjene, ne mrvice. Živi zid traži krupne promjene', pojašnjava.

Nada se da će se pojaviti neka treća stranka koja do sada nije participirala u vlasti s kojom bi mogli koalirati.

Je li to moguće? 'Polako. Na današnji dan prije tri godine bili su predsjednički izbori i objavljeni su rezultati. T ko je prije tri godine mogao reći da će Sinčić osvojiti 16 i pol posto glasova? Nitko. Prema tome, mi smo već napravili nemoguće i napravit ćemo opet', tvrdi.

Jedna od krupnijih odluka bio bi izlazak iz NATO saveza te referendum za izlazak Hrvatske iz Europske unije.

'Europska unija je u ogromnim problemima. Imamo cijeli niz euroskeptičnih pokreta, od Češke, Francuske, Britanija izlazi. Njezina budućnost je vrlo upitna. To smo govorili i 2011. godine', smatra.

Na pitanje koja bi to bila najveća politička promjena koju bi napravili da dođete na vlast, Sinčić kaže: reforma pravosuđa.

'U takvoj vladi, kada do nje dođe, sebe vidim kao predsjednika Vlade….Predsjednički izbori su još daleko. Ako to bude najbolje za naše birače i za razvoj Hrvatske ja ću se opet kandidirati. Ako smatramo da je netko drugi bolji kandidat, onda će biti taj drugi. Ovog časa mogu samo reći da ćemo svojeg kandidata svakako imati', kazao je i zaključio je da bi taj kandidat mogao biti upravo on.