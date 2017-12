HDZ stabilan, SDP-u najgori rejting u zadnje tri godine, Živi zid nezadrživo raste

Hrvatska politička scena 2017. završava s HDZ-om kao prvom opcijom, SDP-om, najjačom oporbenom strankom u padu te Živim zidom koji dobiva sve više pristaša. Vidljivo je to i iz posljednjeg ovogodišnjeg Crobarometra

Živi zid zato može biti zadovoljan godinom koju završava s potporom od 12,4 posto. Za tu je stranku to već peti mjesec uzastopnog rasta potpore među biračima. Ovim rejtingom stranka se primakla popularnosti koju je imala na valu predsjedničke utrke njihova predsjednika Ivana Sinčića s početka 2015.

Most odavno ne može računati na to da je treća opcija. 2017. završava s potporom od 7,3 posto, a i cijelu godinu rejting stranke se kretao do 5,7 do 10,1 posto.