Sinčić: Mogli smo s Mostom izbaciti iz igre SDP i HDZ, ali oni nisu htjeli surađivati

Čelnik Živog Zida Ivan Vilibor Sinčić u intervjuu Hini otkriva da je Most 2015. odbio njihov prijedlog o suradnji, čime je propuštena prilika da zajedno izbace iz igre SDP i HDZ, dođu na vlast i naprave temeljite reforme, te proziva pojedince iz HDZ-a zbog korištenja institucija za svoje unutarstranačke obračune

Sinčić u intervjuu komentira i pad rejtinga stranke te najavljuje posjet Europskom parlamentu na poziv potpredsjednika Fabia Massima Castaldoa iz talijanskog pokreta Pet zvjezdica. Tvrdi da nema ničeg spornog u obilasku učenika po srednjim školama, kako je to radio njegov stranački kolega Ivan Pernar jer to, kaže, radi i predsjednica Republike. Rejting Vam je počeo padati, po zadnjem Crobarometru spustio se na 12,6 posto? Mi u Živom Zidu nismo nikada bili vezani uz ankete i rejting. Rejting je ukras i lijepo je da je visok, međutim on ne utječe na naš rad. Zbog rejtinga mi nećemo raditi ništa drugačije. Ljeto nije naše vrijeme jer smo kao oporba slabo zastupljeni u javnosti. Međutim, nije toliko bitan rejting Živog zida, nego rejting HDZ-a, ako su ankete točne. Rejting HDZ-a raste, a nema nikakvog razloga za to. Reforme o kojima se govori i koje se pokušavaju plasirati kao nekakve velike promjene, sve je to jako slabo. Također eskaliraju problemi s Uljanikom, Brodosplitom, koji će biti idući veliki problem, odnosno rafinerija u Sisku. Problemi se ne rješavaju, premijer je nikad bahatiji i skandalozniji, a podrška im raste, što je za mene paradoks. Živi zid ima imidž protestne, populističke, stranke. Neki analitičari kažu i anarhističke. Prigovaraju vam da samo kritizirate, a ne iznosite realne prijedloge za rješenje problema? S tim se ocjenama suočavamo još od 2015. Uvijek ćemo se s time suočavati. Ja sam čitao o populizmu i populističkoj teoriji i najviše mi se sviđa definicija po kojoj je populist političar koji vam se ne sviđa. Mi jesmo antisistemska stranka i to je dio naše ideologije. Protiv smo ovog političkog sustava koji je do sada vodio zemlju - HDZ-a i SDP-a i njihovih satelita, koji su se izmjenjivali provodeći sličnu ili istu politiku. Taj stari sustav koji radi na sličan način, prepreka je napretku Hrvatske. Dok SDP i HDZ ne izgube utjecaj ili ne nestanu potpuno, Hrvatska se neće moći reformirati, jer oni su glavna prepreka promjenama.

Po snazi ste treća politička opcija u Hrvatskoj. U slučaju izbora vidite li na političkoj sceni nekoga tko bi Živom zidu mogao biti koalicijski partner? Od stranaka koje su sada u Saboru mi ne vidimo nekoga s kime bismo mogli surađivati. Pri tome mislim na one stare stranke HDZ, SDP, HNS, ali i na Most. Most je, dok se cijela javnost pitala tko je pisao lex Agrokor, to znao. Dok se cijela javnost pitala kako su angažirani savjetnici i kolike su naknade, Most je to sve znao, šutio i pravo se da ništa ne zna! Na sastancima Borga je uz Plenkovića redovito sjedio Božo Petrov i drugi mostovci. To ne može proći! Most je mogao 2015. biti naš partner. Mi smo razgovarali, ali oni nisu htjeli surađivati s nama čak i kad smo mi imali 13 ili 14 posto rejtinga, a oni 3 ili 4 posto. To im je bila podmukla taktika jer su već imali dogovor s HDZ-om. Mogle su se tada napraviti radikalne promjene i izbaciti iz igre SDP i HDZ, do sada bi se već mogla preuzeti vlast i napraviti temeljite reforme Hrvatske. Umjesto toga i oni su u konačnici izigrani, a izigrani su i njihovi birači. Napravljena je šteta hrvatskoj demokraciji.

Zastupali ste izlazak Hrvatske iz NATO-a i EU-a. Ustrajavate li i dalje na tome? To je od početka naša programska odrednica. Sada se u Europi jako boje da tzv. populisti preuzmu Europski parlament na sljedećim izborima. Mi Europu nismo nikada doživljavali kao zajednicu koja će nam pomoći kad nam treba, a mi njoj kada njoj treba, nego smo je doživljavali kao skupinu otuđenih birokrata gdje korporacije i banke imaju visok utjecaj i gdje je je vrlo malo demokracije. Oko cijele Europske komisije je ogroman demokratski deficit. Europa ima ogromnih problema, i to ne samo zbog migracija nego i zbog međusobnih odnosa, krize s eurom. Mi smo još 2011. znali u kom smjeru ta priča ide i ne znam hoće li do sljedećih europskih izbora doći do prevrata, no iz hrvatske pozicije Europa je Hrvatskoj nanijela više štete nego koristi. Mi smo trebali u Europu ulaziti uz pravi referendum, a ne uz cenzuru i promjenu zakona da bi referendum uopće prošao. Mi smo u Europi zemlja periferije, Europa je od nas dobila ljudske i ekonomske resurse, a mi smo zauzvrat dobili puno manje. Samo na ZERP-u, isključivom gospodarskom pojasu, godišnje gubimo jedan Pelješki most, a to je sve indirektni trošak koji vlast ne želi priznati.

Spremate li se za izbore za Europski parlament? Naravno, no ne možemo još izlaziti s konkretnim imenima. Drago mi je da se po Europi pojavljuju pokreti i stranke koje propituju ovakav ustroj EU-a i sam njezin opstanak. Mogu reći da smo početkom listopada pozvani u Europski parlament u Strasbourg, a pozvao nas je jedan od potpredsjednika Europskog parlamenta, gospodin Fabio Massimo Castaldo, koji je inače Talijan iz nama vrlo ideološki srodne stranke M5S (Pokret pet zvjezdica). Razgovarat ćemo o budućnosti Europe. Hoće li Živi zid imati svog kandidata na predsjedničkim izborima? Mi ćemo svakako imati svog kandidata iza kojeg će stranka stati. Bit će to jedan od nas, no tko će to biti još nismo odlučili. Imate li vi možda ambicija biti kandidatom za predsjednika? Ja ću napraviti sve što stranka smatra da je potrebno i ako odluči da sam ja taj kandidat - taj ću posao obaviti kao i sve što sam do sada obavljao na maksimalnu korist naših birača. Krenuli ste u politiku boreći se protiv deložacija. Mislite li da je vaš angažman oko tog pitanja dao rezultate? Naš je angažman itekako dao rezultate. Svaka borba je duga i skupa i treba podnijeti žrtve. Zbog našeg pritiska, dizanja svijesti i potenciranja takvih tema došlo je do određenog poboljšanja u položaju dužnika i deložiranih. No, to je i dalje vrlo malo i nisam zadovoljan. Mi smo upravo završili naš prijedlog Ovršnog zakona koji će riješiti tu problematiku, a bez našeg angažmana ne bi došlo ni do kakve promjene u zakonodavnoj praksi niti bi se podigla svijest o tom problemu. Najavljujete i prijedlog zakona o suzbijanju političke korupcije? Radi se o zakonu koji će omogućiti da se onemoguće koruptivne radnje unutar političkog sustava. Prije svega mislim na visoku politiku, Sabor, Vladu ali i lokalnu sredinu. Naš je glavni cilj da se onemogući prebježništvo i korupcija kojoj svjedočimo. Primjer HNS-a je za to najbolji: oni su okupljali svoje biračko tijelo politikama i političkim stavovima suprotnim HDZ-u. Građani su ih poduprli, a onda su se presložili natrag HDZ-u. Čemu onda višestranačje? To je za nas politička korupcija. Kako vidite aferu oko SMS poruka? Afera 'SMS' pokazuje da u Hrvatskoj postoji zloupotreba institucija, zloupotreba resursa državnih institucija, zloupotreba radnih sati državnih službenika, odnosno da pojedinci u i oko HDZ-a ne mogu razdvojiti HDZ od države i ne boje se koristiti institucije za svoje unutarstranačke obračune. To je nešto skandalozno i govori na koji se način utječe na pravosuđe. Ne može se dogoditi da cure informacije iz istrage i da netko, zahvaljujući tome, uništi dokaz! To treba sasjeći u korijenu! Može li se očekivati da će se uskoro u Sabor vratiti Vaša supruga Vladimira Palfi, koja je otišla kada vam se rodio sin pa je u njezinu zastupničku klupu sjeo Branimir Bunjac? Do daljnjega neće biti izmjena.