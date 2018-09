Živi zid prijavio Jakovčića OLAF-u. On im zahvalio: Pomažu mi da istina izađe na vidjelo

Živi Zid je u ponedjeljak izvijestio da je IDS-ovog europarlamentarca Ivana Jakovčića prijavio Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) jer je 'kao zastupnik u Europskom parlamentu nedozvoljeno primao naknade kao član Nadzornog odbora tvrtke Afarak'.

'Očekujemo da će OLAF odraditi istragu te da će nas kontaktirati jer je to običaj, a mi ćemo izvijesti javnost', rekao je Lukanić.

Bit prijave je, kaže, u tome što Jakovčić u Europskom parlamentu nije prijavljivao naknadu, izvore i visine svojih naknada kako je to propisano Pravilnikom i Kodeksom ponašanja zastupnika, a sporna im je, dodaje, i moralna kategorija.

'OLAF je Europski ured za borbu protiv prijevara i mi smo, nakon saznanja objavljenih u medijima prijavili zastupnika u EP Ivana Jakovčića da je istovremeno dok je bio zastupnik primao naknadu kao član i kao predsjednik NO tvrtke Afarak grupe u vlasništvu čovjeka koji se predstavljao kao jedan od strateških partnera Uljanik grupe', rekao je na konferenciji za novinare glavni tajnik stranke Tihomir Lukanić .

Kazne u EP su, kaže, čak do suspenzije s eurozastupničkog mjesta. Dodaje, međutim, kako s obzirom na to da zastupnicima uskoro prestaje mandat, ne očekuju da će proces tako brzo biti gotov.

Zastupnik u skupštini Istarske županije Damir Gruenbaum prozvao je Jakovčića za pogodovanje, nepotizam i klijentelizam u Istri te je rekao kako on kontrolira i većinu medija.

'Tvrtka Afarak za koju je lobirao gospodin Jakovčić umiješana je u aferu Paradise Papers u Panami, gdje je otkriveno u offshore datotekama da gospodin Končar nije vlasnik 30 posto Afaraka, kao što je predstavio u Finskoj, već 70 posto. Automatski ga je porezna uprava Finske htjela natjerati da plati 200 milijuna eura vlasništva malim dioničarima. On se žalio, no žalbe mu neće pomoći. On je i kažnjen s 40 milijuna eura zbog svega što se događalo', rekao je Gruenbaum.

Tvrdi i kako je Končar u Istri otvorio 30-ak tvrtki, a sve su vlasništvo tvrtki iz egzotičnih zemalja dok je njihov vlasnik ili Končar ili njegovi suradnici.

'IDS je sve temeljito premrežio od 90-ih do danas i sve što je Jakovčić radio su njegove kolege znali', ustvrdio je Sinčić.

Dodao je i kako Hrvatska 'vapi za prijevremenim izborima jer svakodnevno buja politička korupcija'. Mišljenja je, međutim, da je 'u Saboru velik broj zastupnika kojima je u interesu da još dvije godine primaju plaću zbog čega su spremni promijeniti stranu'.