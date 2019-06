Sinčić ide u Bruxelles, Bunjac suspendiran

Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida, suprotno njegovoj prvotnoj najavi ići će u Europski parlament. Uz ovu vijest iz Živog zida stigla je i vijest da je suspendiran Branimir Bunjac

'Prije europarlamentarnih izbora dogovorena je strategija da nitko od saborskih zastupnika ne ide u EP, jer tako je bilo složena lista i tako je komunicirano s javnošću. Međutim, dogodilo se to da je Branimir Bunjac izigrao dogovor. Složilo se tako da ja nisam u mogućnosti dati svoj mandat Lukaniću, a Bunjac mu ne želi prepustiti svoj. Ideja je bila da se profiliraju i rotiraju novi ljudi, njih pet. Dogovor je onemogućen, našli smo alternativno rješenje, a to je da do parlamentarnih izbora ja odem u Europski parlament, a onda ćemo kasnije vidjeti kako će se razvijati situacija. Nisam očekivao da će se Bunjac ovako ponašati i pozivam ga da prepusti mandat. Danas sam suspendirao Bunjca', rekao je Sinčić.