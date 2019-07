Sicilijska policija najam svojih prostora plaćala mafijaškoj obitelji

Talijanska policija plaćala je za svoje poslovne prostore najam obitelji povezanoj sa sicilijanskom mafijom u gradu Vittoriji. Financijska policija zaplijenila je zgradu u kojoj je bilo sjedište postaje vitorijske policije u sklopu potrage za imovinom mafijaške obitelji Luca, potvrdio je glasnogovornik u ponedjeljak

List je citirao policijskog zapovjednika Salvatorea La Rosu koji je rekao da u to vrijeme ministarstvo unutarnjih poslova nije znalo za povezanost novog vlasnika s mafijom.

Prema listu La Rosa, već "mjesecima" se radi na tome da se policijsku postaju iz praktičnih razloga premjesti negdje drugdje, a taj postupak će se sada ubrzati.

Informacija o pretresu imovine mafijaške obitelji Luca koju je provela talijanska The Guardia di Finanza objavljena je 1. srpnja, no nije odmah bilo poznato da se to tiče vitorijske policijske postaje.

Pripadnici obitelji Luca lokalno su poznati kao trgovci automobilima i poduzetnici s nekretninama optuženi su za pranje novca u ime mafijaškog klana Rinzivillo.

Braća Francesco Anronio i Salvatore Luca, kao i Salvatoreov sin Rocco, u predistražnom su zatvoru pod optužbom za suradnju s mafijom.